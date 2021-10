Hoy es el estreno de la nueva temporada de “Mea Culpa”, el emblemático programa de recreaciones y crónica roja comandado por Carlos Pinto en TVN.

El regreso, después de 12 años de ausencia, ha servido para revisitar algunos de los casos más emblemáticos del programa, tal como lo hizo el conductor durante su paso por “Buenos días a todos”.

Uno de ellos, fue su comentada entrevista a Hugo Bustamante en el capítulo “El asesino del tambor”; imputado que años más tarde volvería a la cárcel tras asesinar a la adolescente Ámbar Cornejo.

En su intervención, Pinto fue enfático: la muerte de la joven pudo haber sido evitada perfectamente si hubieran funcionado los protocolos.

“Yo no había visto así, en este contexto, la entrevista. Siempre vi pedacitos que me permitieron recordarla y todo, pero ahora que le he puesto atención la verdad es que es tremenda entrevista. No por mí, sino por lo que responde y lo que nos entrega”, reflexionó Pinto, tal como destaca el portal Pagina 7.

“Aquí él hace un análisis de sí mismo, podemos creerle o no, pero él está hablando desde la confusión, de lo que no puede dominar. ¿Y qué es lo que nos interesa a nosotros como seres humanos? Nos interesa aprender de esto último. No de la criminalidad”, comentó.

“(La muerte de Ambar) se pudo haber evitado, debimos haberlo escuchado (…). Se requiere de un psiquiatra que lo analice y determine si es un psicópata. Si es psicópata, tiene que ser estudiado, cuidado, advertido en la cárcel, para que su condena se cumpla cabalmente y no tenga beneficios”, concluyó.

