Hoy, en “Meganoticias Alerta”, Rodrigo Sepúlveda tuvo palabras para las impactantes imágenes de la protesta que ayer sábado remeció a Iquique, donde una turba quemó las pertenencias de un grupo de migrantes que había constituido un campamento en la ciudad.

“Esta no es una crisis migratoria que tenga solo un foco, son muchas piezas las que participan”, señaló el conductor del programa de Mega.

“Acá se tienen que sentar todas las piezas, debatir y llegar a una solución”, agregó en tono conciliador.

A su juicio, es necesaria una mesa transversal para tratar los alcances de la migración, y por lo mismo, abogó por unidad.

“Esto no es de colores políticos, esto no es de candidatos presidenciales, esto no es del actual Gobierno, esto es de Estado. Esto también es una solución que se tiene que dar en distintos países”, dijo.

También se refirió a la empatía de quienes critican la llegada de ciudadanos extranjeros a Iquique: “Acá hay un tema humanitario que no se puede dejar de lado- Más allá de la indignación, de la rabia que tiene la gente de Iquique, la cual comparto, porque también hay que ponerse en el lado de ellos, de la gente que vive ahí, que tiene inseguridad, que no puede salir de su casa, que encuentra gente que hace sus necesidades en las veredas”.

En relación a la quema de las pertenencias del campamento, fue enfático: “Esto no se puede aceptar, hay gente que viene de afuera con solo una intención: mejorar su vida, mejorar su capacidad de entregarle mejores herramientas a sus hijos, arrancar de un país y encontrarse con Chile que tal vez tiene mejores condiciones, pero no tienen nada”.

“Eso no corresponde, acá no hay humanidad, más allá de la rabia entendible respecto a la situación, que se le debe dar una solución definitiva, pero no hay que terminarlo así, con una imagen terrible que me da pena. Hay papás y mamás que viajaron con las manos vacías y que lo único que tenían eran sus papeles y que ahora están absolutamente quemados”, dijo.

Medios internacionales de diversas latitudes reaccionaron a la marcha contra los migrantes. El hecho, por ahora, está siendo investigado por la Brigada de Investigación Criminal de la PDI.