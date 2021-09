Rodrigo Sepúlveda se tomó unos minutos en el Meganoticias Alerta para hacer una reflexión por aquellos que conducen tras haber bebido alcohol.

Luego de presentar una nota sobre el accidente ocurrido en el sector de El Tambo, comuna de Salamanca, en donde un hombre que conducía ebrio con su hija de 8 años atropelló y mató a dos jóvenes, el periodista envió un claro mensaje.

“Lo que hay que hacer este fin de semana es disfrutar, pasarlo bien, compartir, reír, tomarte un trago, comerte una empanada, comerte un asado, es disfrutar y pasarlo bien por cariño a nuestro país”, comenzó señalando.

“Pero si vas a manejar con alcohol eres un irresponsable y un infeliz. Aunque te tomes una copa de vino o una cerveza, no manejes, no manejes”, agregó, mencionando: “Para qué asumir esos riesgos… miren lo que pasó en Salamanca”.

En ese momento, “Sepu” tomó su celular y leyó un mensaje que una joven le envió a través de las redes sociales. Se trata de una sobrina de uno de los fallecidos en el accidente.

“Entre los fallecidos está mi tío, Eduardo Cortés Valencia. Dejó a una familia, tres sobrinos, una madre, un padre y a dos hermanos. Sólo espero que se haga justicia, espero que puedas leerlo”, leyó el periodista.

“Esa gente tiene que ser sancionada con dureza. Cuesta comenzar un noticiero antes de las 9 de la mañana con esta imagen, pero esto es lo que no queremos mostrar más, ni hoy ni mañana sábado ni el lunes ni nunca”, lanzó.

“Porque eres un irresponsable, es como manejar con una pistola si es que te tomaste unos tragos”, sostuvo.

Finalmente, Sepúlveda recalcó su llamado a disfrutar de estas fiestas patrias con responsabilidad.

“Cuidémonos, pasémoslo bien, carretiemos, disfrutemos con protocolo y medidas sanitarias”, expresó.

“Pero si se va a tomar un trago, no diga esa frase estúpida ‘manejo mejor, soy seco, a mí no me pasa nada’. Eres un cuchillo y eres una pistola. Eres un arma si manejas así y te pasas de irresponsable, así que por favor no lo hagas”, concluyó.