Mariana Di Girólamo vivió un incómodo momento en una transmisión en vivo a través de Instagram, luego que un usuario realizara una serie de comentarios negativos. “Me tiene enferma”, dijo.

Todo ocurrió mientras conversaba con el podcast Reyes del Drama sobre su nueva película La Verónica, en la que interpreta a Verónica Lara, una esposa de futbolista y famosa influencer.

La actriz, que por estos días vive en Madrid, España, lanzó en medio de la charla que “hay un tipo que está desesperante. Hay que callarlo ya”.

“Me tiene enferma. Por favor cállate. Me tiene enferma. Así no se puede (…) los comentarios me aparecen en mi imagen y este tipo está hace rato tirando mierda”, agregó, mientras el presentador bloqueaba y eliminaba las reacciones.

En la entrevista, previamente, se había referido a las redes sociales y señaló que si bien le gustan, la agobian y le generan ansiedad.

“Ha cambiado mucho a lo largo de los años. Yo empecé a tener redes sociales, Instagram en particular, cuando comencé a salir en televisión, quizás un poco antes. Al principio súper golosa con las marcas, después entendí que eso me generaba mucha ansiedad”, dijo.

“Es un arma de doble filo. Me permite, por ejemplo, estar difundiendo este trabajo, el trabajo de mis colegas, o manifestar una opinión. Pero también estoy enfrentada, y nadie me lo exigió, es algo que yo decidí tener un perfil público, a los comentarios de la gente que no siempre, la mayoría de las veces sí, pero no siempre son los mejores”, agregó.

Mariana Di Girólamo: La Verónica

Su personaje en La Verónica, película que debutó en Chile mediante Alto Parlante, el 5 de agosto pasado, está obsesionada con las apariencias, las redes, le afecta la escasa atención de su esposo y le irrita la existencia de su bebé recién nacida.

Algunos ya catalogan al filme como “experimental” por sus características (son 104 minutos de un primer plano que sigue permanentemente a Verónica) fue dirigido por el puntarenense Leonardo Medel y está coprotagonizado por Ariel Mateluna.

Su rol le valió el premio a Mejor Actriz en el Festival de Cine de Mujeres de Aswan, en Egipto, y fue parte de la selección oficial del prestigioso Festival de San Sebastián 2020.

“La película está filmada en un primer plano casi todo el tiempo, en un plano medio, con cámara fija, y está compuesta por más de 50 escenas que son como pequeños tracks, entonces a nivel de intérprete, nunca había abordado un proyecto así y se agradece el aprendizaje”, contó Di Girólamo a BioBioChile.

Para Di Girólamo, sin duda, se trata de uno de los tres personajes más importantes de su carrera: “La María Elsa, de Perdona Nuestros Pecados, me significó mucho. Por supuesto que Ema, también. Y La Verónica la dejo ahí en ese grupo”.