El artista circense Agustín Maluenda, más conocido como Pastelito, se transformó en el fallecido cantante Juan Gabriel para el capítulo de este domingo del programa The Covers: tributo a las estrellas (Mega).

Su presentación vino de la mano de la icónica canción Hasta que te conocí, con la ropa característica que el intérprete usaba durante su juventud.

A través de Instagram, Maluenda compartió breves segundos de lo que fue su participación en el espacio animado por Karla Constant y que tiene por jurados a Javiera Contador, Óscar Mediavilla y Beto Cuevas.

“Sentí mucho nervio, porque yo de payaso sí, pero imitando a Juan Gabriel, con su vestimenta, peluca y con este jurado, no. Lo disfruté mucho. Me siento ad hoc con los brillos, como en el circo me siento un poquito circense“, admitió tras su show.

Beto Cuevas lo evaluó manifestando que “ahora vi a Juan Gabriel, lo hiciste muy bien. Te vi como un pez en el agua, así que te felicito“.

Contador, en tanto, señaló que estaba “sorprendida” porque “¿dónde estaba guardado ese cantante? Hay una fuerza, un desparpajo para cantar“.

Mediavilla, por su parte, dijo sentir “que la imitación era muy importante. Incluso hizo detalles de desafinación, el gallito. Me encanta lo que haces. Creo que son esas cosas mágicas que suelen pasar”.

En Twitter, los internautas que en ese momento miraban el programa también se rindieron ante su presentación.

“No se parece, es Juan Gabriel”, “encuentro que es el mejor imitando”, “se nota el oficio y el escenario” y “notable Pastelito”, son algunas de las reacciones que se pueden leer.

Cuando ves a Pastelito,en #TheCoversMega.coml Juan Gabriel pic.twitter.com/ktXwZM8P4r — Christian Antonio matus Alfaro (@ChristMatus1971) August 9, 2021

#TheCoversMega Grande #Pastelito se nota el oficio y el escenario felicitaciones escuche a Juan Gabriel — FJavierP (@FJavierPCanales) August 9, 2021

Hola a todos estuvo bueno Juan Gabriel al principio no se le parecida la voz al original pero después apunto 👍#TheCoversMega pic.twitter.com/aIIjBWAU58 — 🌺🇨🇱🌻katiuscaBJ🌟🎶👍 (@AgurtoInzunza) August 9, 2021

El mejor ya fue Juan Gabriel. #TheCovers — 𝙱𝚎̈𝚝 𝚕𝚎́𝚓𝚎𝚖 (@suarezsupremacy) August 9, 2021

Pastelito no se parece, ES juan Gabriel #TheCovers — andrea waiser (@andreawaiser) August 9, 2021