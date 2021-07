El periodista Santiago Pavlovic se refirió a la cuestionada pregunta sobre salud mental que realizó al precandidato presidencial Gabriel Boric, en medio del debate presidencial de este miércoles en La Red. “No hay ninguna maldad”, afirmó.

Apuntando al caso de Pablo Longueira, quien tras ganar una primaria en 2013 debió abandonar la carrera presidencial producto de una depresión, Pavlovic preguntó por el Trastorno Obsesivo Compulsivo con que Boric fue diagnosticado durante su infancia y que lo llevó a estar internado en 2018.

“Quisiera saber cuál es su actual condición de salud, cuál es la evolución de esta enfermedad en su caso y qué opinan los médicos tratantes respecto a que podría ocurrir frente a determinadas situaciones de estrés máximo“, emplazó.

En redes, la consulta fue tildada de inoportuna e, incluso, de estigmatizante. No obstante, en conversación con Las Últimas Noticias, Pavlovic entregó su postura y afirmó que fue “una obligación profesional”.

“No hay ninguna maldad en la pregunta que le hice a Gabriel Boric, ni un espíritu torcido de malevolencia. Es simplemente hacer el trabajo, hacer la pega. Hacer la pregunta incómoda es necesario“.

Advirtió, además, que el precandidato respondió con “altura de miras, con una sobriedad y disposición humana que son admirables”.

La respuesta

En efecto, en medio del debate, Boric respondió agradeciendo la pregunta, insistiendo en que había recibido tratamiento y aseverando que no se sentía incómodo con el tema.

“Me he enfrentado a situaciones de alto estrés, en particular desde octubre del año pasado. Y hoy día una campaña presidencial que es dura, que es intensa, que no para, que tiene ataques permanentes, pero también muchos buenos momentos. Es una campaña difícil, pero estoy bien, estoy contento, estoy esperanzado y creo que la vamos a sacar adelante”, respondió sobre su salud.

“Es bueno que en Chile se hable de salud mental, ha estado muy estigmatizada, y muchas veces es una procesión que se termina llevando por dentro, porque no se ve“, dijo más tarde.

“Muchas veces genera una cantidad de prejuicios que además se utilizan como insultos. Con eso tenemos que terminar así que que debatamos de esto es tremendamente importante”, añadió.

¿Qué es el Trastorno Obsesivo Compulsivo?

El TOC o Trastorno obsesivo compulsivo es “un patrón de pensamientos y miedos irracionales (obsesiones) que te hacen tener comportamientos repetitivos (compulsiones)”, explica la Clínica Mayo de Estados Unidos, donde enfatizan que “estas obsesiones y compulsiones interfieren en las actividades diarias y causan mucha angustia”.

“Tal vez intentes ignorar o detener tus obsesiones, pero eso sólo aumenta la angustia y la ansiedad. En última instancia, sientes la necesidad de realizar actos compulsivos para intentar aliviar el estrés. A pesar de los esfuerzos para ignorar o eliminar los pensamientos o necesidades que te molestan, estos vuelven una y otra vez”, señala el famoso centro hospitalario, agregando que “esto produce un comportamiento más ritualista: el círculo vicioso del TOC”.

Una de las formas más comunes de TOC es el miedo a contaminarse con gérmenes. Quienes tienen este pensamiento obsesivo, suelen lavarse las manos compulsivamente hasta incluso quedar adoloridos o con heridas. Además estas personas suelen sentir angustia y vergüenza por su padecimiento, dice la Clínica Mayo.

Desde el portal Chile Psicólogos indican que si bien se presenta en hombres y mujeres de cualquier edad, “es más frecuente verlo en hombres entre los 15 y 25 aproximadamente. Aparece con más frecuencia en hijos de padres muy sobreprotectores y en miembros de familias muy aglutinadas”.