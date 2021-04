Mauricio Israel fue el entrevistado del nuevo capítulo del programa De tú a tú de Canal 13, en el cual habló de su vida lejos de Chile, la compleja relación con sus hijos y su experiencia alejado de los medios de comunicación. El periodista vive actualmente en Miami (EEUU), luego de tener problemas económicos en nuestro país y ser acusado de diversas estafas.

Una de las anécdotas que dejó el episodio fue el relato que hizo el excomentarista deportivo sobre un encuentro que tuvo con el expresidente de la ANFP, investigado en EEUU por un caso de sobornos, Sergio Jadue, asegurando que conversó con él de manera informal.



“No soy amigo de Jadue y lo he visto una sola vez en mi vida. No lo conocía, porque él fue presidente del fútbol cuando yo ya no estaba en Chile. Sabía de él porque había leído, o lo que miraba y había visto la serie El Presidente”, inició.

“Él estaba medio ‘así’ (mueve la mano) porque en alguna oportunidad que yo fui a Chile dije que ‘era más que Jadue y Garay porque yo podía entrar y salir cuando quisiera’, entonces me dijo ‘¿Por qué tu crees que eres más que yo?’, entonces yo le dije que no había entendido lo que había querido decir”, agregó.

Tras eso, Martín Cárcamo preguntó al excomunicador si sabía cuánto dinero le cedía el FBI a Jadue para vivir en Estados Unidos. Israel sostuvo que, de acuerdo a lo conversado con el exdirigente deportivo, eso no era cierto.

“Según lo que me dijo él, a él no le pasaban nada desde el FBI”. Ante eso Cárcamo contrapreguntó: “¿Entonces de qué vive, si no trabaja?”, Israel respondió: “De la plata de la mamá”.

“No me pareció un tipo que mintiera, pero está dolido. Él es un colaborador en un juicio; una cosa es ser colaborador del FBI y otra es ser testigo protegido. Si fuera eso último estaría en Arkansas, en un pueblo y se llamaría ‘Martín Cárcamo”, dijo después el exrostro de Mega.

Por último, Israel aseveró que su intención no era hacer una limpieza de imagen o victimización del expresidente de la ANFP, dejando entrever que el mandamás de Unión La Calera sabía que había cometido errores.

“No quiero decir ‘pobrecito Jadue’, porque él sabe, reconoce y dice: ‘Yo me mandé una gran ‘cagada’ que fue aceptar los sobornos. Sí lo hice”, señaló

“(Jadue) está cumpliendo una parte de la condena adelantada, después va a quedar en probatoria… no creo que vaya a la cárcel. Si Jadue no hubiese negociado con el FBI, la tendría muy complicada”, concluyó.