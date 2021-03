Raquel Castillo, la mujer conocida por haber participado fallidamente en programas de talentos asegurando que realiza entre tres mil y cinco mil imitaciones, volvió a la carga. Esta vez publicó un montaje con una actuación en Got Talent.

El programa de Mega, estrenado el 12 de marzo con los jurados Luis Gnecco, Denise Rossenthal, Carolina Arregui y Sergio Freire, busca a personas con capacidades destacables para concursar e intentar obtener el primer lugar.

En el registro, colgado en Instagram este sábado, la mujer recoge su participación en Talento Chileno, espacio de la misma franquicia transmitido por Chilevisión en 2013.

A esas imágenes, Castillo sobrepone videos recientes de los jurados que se han emocionado hasta las lágrimas con algunos participantes.

“Aquí lo que fue mi presentación hace una semana en Got Talent Chile. El jurado emocionado con mi inmenso talento“, escribió bromeando.

El video cuenta con más de 31 mil reproducciones y casi siete mil ‘me gusta’.

La mujer, que se hizo conocida en 2011 en el programa Factor X (TVN), vivió complejos momentos durante 2020 luego que su madre, Rosalía del Carmen Garay Pérez (81), estuviera desaparecida durante tres meses.

Tras encontrarla en julio en el Hospital Eloísa Díaz de La Florida, luego de una estadía en el hospital de campaña del Espacio Riesco, Castillo sostuvo que “ya me quedo más tranquila después de tantos meses, de estar todos los días llamando, todos los días insistiendo. (En Espacio Riesco) no me dejaban hablar con ella”.

Garay quedó internada en el recinto asistencial luego de sufrir un accidente doméstico en el que su cadera resultó fracturada.