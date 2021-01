“No queremos más críos”. Con esa frase, Jean Philippe Cretton resumió las razones por las que este martes decidió someterse a una vasectomía, un procedimiento quirúrgico breve de esterilización masculina. Lo hizo acompañado de su pareja, la animadora Pamela Díaz, con quien previamente lo había conversado.

En horas de esta mañana, Cretton y Díaz publicaron una fotografía en sus cuentas de Instagram, minutos antes de que el hombre fuera intervenido. “Bien acompañado de mi negra hermosa”, escribió en una imagen en la que aparecen juntos. Minutos más tarde, y con mascarilla y bata puesta, el rostro de Chilevisión anunciaba que estaba pronto a tomar la importante decisión. “Vamos”, tipeó.

Pero… ¿de qué se trata una vasectomía? El urólogo de la Clínica Sanatorio Alemán, Óscar Cifuentes, detalló previamente a BioBioChile que, mediante corte o ligadura, se obstruyen los conductos deferentes, que “son como tubos de tres o cuatro milímetros que llevan los espermios desde los testículos, hasta que se unen al líquido seminal”.

“Se termina eyaculando un semen que no tiene espermatozoides, pero si se mira, no tiene ninguna diferencia”, explicó su colega, el urólogo-andrólogo y profesor asistente de la Facultad de Medicina Clínica Alemana – Universidad del Desarrollo, Francisco Osorio.

En conversación con BioBioChile, Cretton reconoció que “es una alternativa que estaba barajando hace harto tiempo. Hace años, de hecho. Ahora se dio la opción de llevarla a cabo por varias razones”.

Una de ellas, afirmó, es porque su hija ya está pronto a cumplir siete años y “tener un hijo o hija a estas alturas me genera una diferencia de edad muy grande”. “Empecé a pasarme el rollo de qué pasaría después, cuando mi hija esté en la Universidad y yo con otro niño en el colegio… empecé a decir ‘no’, qué lata empezar todo desde cero”, advirtió.

La otra, dijo, es que “el mundo tampoco está en la situación actual para traer gente al mundo. Es el revés, frenar un poco la máquina y uno aporta algo”.



¿Fue una decisión difícil de tomar?

“A mí no se me hizo difícil. Soy de ese tipo de personas que cuando toma esas decisiones son bien taxativas. Como ya venía pensándolo, ahora le ‘puse primera’ y sin pensarla tanto, sin tantos rollos”.



Esto significa que nada más de hijos…

“No más hijos, por algo me la estoy haciendo. Mi doctor me decía que no es recomendable hacerse la vasectomía pensando en revertirla, porque las posibilidades de que surga esa reversión conforme avanza el tiempo son cada vez más difíciles”.

Una cirugía reversible, pero…

La cirugía, que no presenta ningún riesgo mayor, tiene una efectividad de 99,9%, lo que produce que haya riesgo de embarazo en 1 de cada 2.000 pacientes, después de unos tres meses de haberse sometido a la operación. Esto, porque el procedimiento no es automático.

El hombre debe esperar unas 12 semanas para que los espermios restantes en los conductos desaparezcan y aumente la efectividad, período en el que se sugiere que las parejas utilicen un medio anticonceptivo alternativo, pues además del riesgo de embarazo, la cirugía no elimina la posibilidad de contraer una enfermedad de transmisión sexual.

Además, es reversible en ciertos casos. Esto, mediante “un procedimiento microquirúrgico que se hace con microscopio. Tiene tasas de éxito del 90% cuando se realiza en los primeros 10 años desde que se ejecutó la vasectomía”, indicó Osorio.

Por eso es que Cifuentes afirmó que “la vasectomía no es una cirugía que hay que estar haciendo y revirtiendo” al antojo del paciente. Esa es la razón, además, por la que recomiendan estar muy seguro al momento de la decisión.

Así lo estuvo Cretton, quien concordó con los expertos. “Mi recomendación es que si alguien se la quiere hacer, sea pensando en que no quiere tener más hijos. No pensando en la posibilidad de revertirla. Para eso es mejor buscar otros métodos anticonceptivos”, dijo.

Acusó, eso sí, que ha “recibido comentarios del tipo: ‘te vas a cortar el pene’, ‘te vas a cortar el testículo’ o ‘ya nunca más yas a eyacular’. Esas son las dudas, incluso, de hombres grandes. El nivel de desinformación es potente, es grave”. Y tiene razón, cada una de esas afirmaciones son falsas.

“Lo conversé con Pamela”

Fue a fines del año pasado que se confirmó el romance entre Jean Philippe y Pamela Díaz, quienes habían sido compañeros de trabajo en Chilevisión, en los programas Viva la pipol y La Noche es Nuestra. De ahí nació todo.

Ahora, de novios, el animador afirmó que “claro que lo conversé con la Pamela”. “Cuando uno toma decisiones de esta índole también tiene que ver con los sueños, con las aspiraciones de tu pareja y qué mundo quieres construir en conjunto. Pero tanto Pamela como yo no queremos más críos, así que fue mucho más fácil”, agregó.



¿Cómo fue ese momento?

“No fue tanta conversación. Yo ya sabía desde antes que empezáramos a pololear que la Pame ya no quería más niños y ella sabía lo mismo de mi.Entonces, cuando yo en un momento le dije ‘oye, tengo ganas de hacerme la vasectomía’, no pasó a mucho más que ‘ah, ya, y cuándo va a ser’. No hubo un debate muy largo”.



¿Te motivó el hecho de que el tema de la anticoncepción siempre recaiga en las mujeres?

“No, no motivó mi intervención. Pero sí (…) creo que a las mujeres se les carga mucho la mata. Generalmente el tema del anticonceptivo tiene que ver con la mujer, piensa que hubo un tiempo que se instaló la idea de que las mujeres tenían que andar con preservativo porque al hombre le daba lata. Entonces, sí siento que la vasectomía es una alternativa que habla de una responsabilidad compartida cuando estás en pareja o en tu propio proyecto personal”.

¿Y qué le dirías a quienes lo están pensando?

“A los hombres que tienen miedo (…) lo primero, es informarse. Una vez que tengas todos los antecedentes y que estés informado, la decisión es absolutamente personal”.