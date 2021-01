Un pésimo Año Nuevo pasó la cantante Carolina ‘Rancherita’ Molina, luego de denunciar que dos mujeres la golpearon el 31 de diciembre durante la tarde, tras haberla amenazado. “Se ha dedicado a hacernos la vida imposible”, dijo respecto de una de las presuntas involucradas.

Según especificó, la responsable sería la expareja de su actual novio, con quien tiene un hijo, quien le habría advertido que iría hasta su casa luego de enterarse de la relación.

“Agarraron unos ceniceros, adornos, y comenzaron a pegarme en la cara, el cuerpo, la espalda. También me golpearon con sus manos, me patearon en el suelo, me fracturaron un dedo del pie, porque justo andaba descalza, había estado en la piscina”, detalló a La Cuarta.

La intérprete acusó esta situación a través de redes sociales, obteniendo el apoyo de miles de seguidores. “(Me golpearon) el rostro y todo el cuerpo haciendo alucion al cumplimiento de las amenazas que me había estado haciendo vía WhatsApp durante todo este año”, escribió en Instagram junto a fuertes fotografías que evidencian los golpes.

En la entrevista, Molina confesó que “en mayo y agosto del 2020 me envió mensajes advirtiéndome, y si no hacía eso, molestaba a mi pareja. Cada vez que publicábamos algo lo llamaba para hostigarlo”, añadiendo que no sabe las razones por las que habría tomado esta actitud.

“No encuentro una razón concreta, pero supongo que fue porque la noche anterior yo estaba al teléfono con una amiga y le conté que estaba con sospecha de embarazo. Quizás el hijo de mi pareja escuchó en ese momento e inocentemente se lo comentó”, narró.

La mujer aseguró que, mientras la golpeaban, pedía que se detengan “pero me pegaban con más ganas”. Su pareja llegó justo cuando las presuntas agresoras ya se iban, él, dijo, “las empujó y las echó (…) Ellas lo denunciaron por agredirlas”.

Carolina, ahora, espera “que se haga justicia”. En la publicación de Instagram, la cantante acusó que “al momento de concurrir a Carabineros no se me dio el trato correspondiente”. “No vinieron a mi casa a corroborar la violación de morada ni los destrozos que hicieron en ella, ni tampoco se hicieron los procedimientos debidos”, agregó.