A través de su cuenta de Instagram, el actor cubano de 59 años, Juan Falcón, reveló que contrajo matrimonio este viernes, en plena celebración de San Valentín.

Junto a una imagen de él junto a su pareja Jocelyn Urzua, donde ella sostiene una libreta de matrimonio, escribió: “El mejor regalo en el día del amor. Te amo Juan Falcón”.

De acuerdo a la publicación, la ceremonia se habría llevado a cabo esta mañana en la comuna de Talagante, región Metropolitana.

Para la instancia, el ex “Verdades Ocultas” combinó su vestimenta con la de su ahora esposa. Por ello, ambos vistiendo jeans celesta y camisas blancas.

Según consigna Meganoticias, el actor y la artista, que llevan nueve años juntos, no habían podido contraer nupcias antes, pues Juan Falcón seguía casado con su expareja.

Así lo detalló él mismo en un capítulo de “Socios de la Parrilla”, donde contó: “Soy casado. Sí, vivo en pecado. No me gustaría pecar más, porque Francisco, argentino, me va a crucificar”, bromeó.

Aunque en ese momento aseguró que “me siento bien como estoy. No necesito el matrimonio”, su opinión habría cambiado este San Valentín.

En la publicación realizada en Instagram, el actor y su esposa recibieron varios mensajes de felicitaciones, entre ellos de colegas de la televisión como Martín Cárcamo, quien escribió: “Muchas felicidades”, comentario similar al dejado por los actores Carmen Gloria Bresky, Héctor Morales y Carlos Díaz.

Por su parte, el panelista de “Que te lo digo”, Sergio Rojas, también le dejó sus buenos deseos: “Amiga lo mejor que podía pasar un día como hoy. Se merecen toda la felicidad del mundo mundial”, escribió.

Tras la ceremonia, el matrimonio fue a celebrar a un café junto a sus familiares más cercanos.