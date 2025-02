La ex modelo de Venga Conmigo, Mariel Aereboe, reveló en sus redes sociales que hace un mes sufrió un accidente en el hotel Sheraton Miramar de Viña del Mar, donde un gran quitasol se desplomó sobre su cabeza mientras tomaba sol, requiriendo 12 puntos de sutura. Aereboe denunció la falta de medidas de seguridad básicas en el hotel, como la ausencia de camillas, botiquín y personal médico, y afirmó que no llamaron a una ambulancia luego del incidente. La cadena Marriot Internacional contactó a la afectada recién después de hacer público el suceso, mostrando preocupación pero sin poder tomar decisiones sin más información por parte del hotel.

La ex modelo del extinto Venga Conmigo, Mariel Aereboe reveló a través de sus redes sociales que hace un mes sufrió una accidente en un hotel que la dejó con una gran herida en la cabeza, por lo cual tuvieron que hacerle 12 puntos de sutura.

Tal como relató todo se dio cuando se hospedaba en el hotel Sheraton Miramar de Viña del Mar. Fue mientras estaba recostada en unas reposeras a mediados de enero que un gran quitasol le cayó encima.

“Estaba tomando sol con los ojos cerrados, y como había viento, el ruido de las lonas no me llamó la atención. Entonces no me pude proteger ni lo vi venir”, contó a Página 7.

De acuerdo a la modelo, se trataba de una estructura gruesa que cubría al menos cuatro reposeras y que tienen una base de cemento, la cual se precipitó cuando el viento la empujó.

Aereboe, relató que se tomó la cabeza a raíz del fuerte dolor: “Sentí que en la mano tenía algo que me colgaba, lo apreté y empieza a caer la sangre”, recordó.

Al verla en ese estado, los pasajeros del hotel habría ido en su ayuda, sin embargo, la ex Venga Conmigo, aseguró que el hotel no cumplía con las medidas de seguridad básicas y que incluso, ni siquiera, llamaron a una ambulancia: “No había camillas, botiquín, sala de primeros auxilios, paramédico, ni se llamó a una ambulancia”, aseguró. Por ello, habría sido trasladada en un vehículo del hotel.

Aunque el accidente ocurrió hace casi un mes, fue recién ahora que la cadena Marriot Internacional en cuestión se comunicó con ella para saber qué había sucedido, luego de que hiciera pública la situación: “Estaban muy preocupados, pero no pueden tomar decisiones sin antes tener todo lo que el hotel hizo o va a hacer”, apuntó.