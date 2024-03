En 2012, Kenita Larraín fue invitada a El Late, programa de conversación con tono humorístico conducido por el comediante Fabrizio Copano.

Aquellos que recuerden el momento, sabrán que no estuvo exento de polémica por el trato que la hoy numeróloga recibió durante la conversación.

De aquel momento, quedaron para el recuerdo una larga serie de frases. “Faltan un par de millones para que Kenita converse relajadamente”, “Somos todos malos, somos monstruos, y Kenita es una santa”, “Kenita, ¿es verdad que has tenido relaciones con todos los jugadores de la selección?”, son algunas de ellas.

Cuando Kenita fue expulsada de show de Fabrizio Copano

A más de diez años de la emisión de dicha entrevista, la cual duró media hora según dichos de María Eugenia a la prensa en aquel entonces, fue transmitida por la noche, y duró muchísimo tiempo menos.

“Hay una entrevista de treinta minutos que ellos no muestran (…) Se hizo una edición a su conveniencia”, expresó Larraín el 2012, según recoge Soy Chile.

Varios programas de farándula y medios vigentes en aquel periodo se refirieron a dicha entrevista, asegurando que la también ingeniera comercial habría salido llorando del estudio entre las risas del conductor y personas detrás de cámara.

De hecho, Copano expulsó a Kenita Larraín del late en medio de un “chiste”. “Esperábamos que tuvieras buen sentido del humor, lamentablemente no lo tuviste… No somos un programa de farándula, así que te agradecemos tu presencia, pero por favor, Kenita, retírate, porque queremos invitados de calidad”, le lanzó el comediante a la numeróloga, consigna Publimetro.

“Tuve todo el rato (sentido del humor), pero hay un límite. Hay cosas que no son simpáticas y, ¡además roto!, hasta luego”, le respondió la hoy panelista de Sígueme al conductor, señala el mismo medio citado.

¿Sabía Kenita que se trataba de “una humorada”?

Fabrizio brindó una explicación respecto al antiguo episodio en una conversación con su hermano, Nicolás Copano, el 2020. El comunicador le preguntó al humorista si había tenido la oportunidad de hablar con María Eugenia sobre el momento, a lo que el standupero respondió que no.

“Feliz de hablar con ella, pero, tendríamos que encontrar el contexto indicado”, aseguró. “Cuando me consultan sobre esta situación, me dicen ‘pero cómo le hiciste esto de que entró y salió en un rato (del estudio), y yo les explico que eso fue un montaje; nosotros montamos y redujimos, no sé, una hora y media o dos horas de entrevista a su mínima expresión”, añadió.

“Nosotros en ese programa estábamos intentando replicar los modelos gringos, qué se yo, y muchas veces no nos explicamos bien con los invitados que, claro, queríamos ser más cómicos que confesionales”, continuó Fabrizio en el diálogo con su hermano.

“Nosotros queríamos, simplemente, hacer chistes; esa era nuestra intención, y claro, yo creo que no nos explicamos bien, entonces, cuando ella vino al estudio, vio que habían muchos sketchs, muchos chistes… Yo creo que no le gustó, no la pasó bien, se complicó”, opinó el también guionista.

“Son treinta segundos, pero claro, eso levantó polémica y fue todo un atado, pero fue todo orquestado, eso creo que es importante que la gente sepa. La televisión es un espectáculo, como que todo esto es un juego y no es tan en serio como muchas personas se lo toman“, finalizó Copano.

Tras su aparición en el late, María Eugenia asistió al matinal de Canal 13 para brindar su versión del asunto. Ahí, confesó que no conocía mucho el programa. “A mí me dijeron que había humor, pero que era buena onda”, expresó, según Soy Chile.

“Su único recurso es denigrar a la gente”, añadió la modelo, señalando, además, que se había sentido “ofendida como mujer con su trato”.

Posterior a la emisión de la polémica entrevista, en un nuevo capítulo de El Late, Fabrizio invitó, supuestamente, a Kenita otra vez al estudio para “ponerse en la buena”. Sin embargo, se trataba de nuevo de una “humorada”, pues fue Alison Mandel quien apareció en pantalla, actuando como la numeróloga.