Daniella Campos y Kenita Larraín se referirán la noche de este viernes a la enemistad que surgió entre ambas años atrás, cuando María Eugenia se convirtió en la nueva novia del ex de Campos, Iván Zamorano.

Ambas personalidades televisivas estarán esta noche en el nuevo capítulo de Podemos Hablar. En el programa, las panelistas de Sígueme hablarán, en exclusiva, sobre su reconciliación y los motivos que desencadenaron su mala relación.

“Yo llegué llorando al programa (Sígueme). Llegué con un tema personal y la primera persona que se paró fue la María Eugenia. Fue súper heavy, porque, fue la primera que vio. Yo entré con lentes y se me salió un lagrimón debajo del lente”, contará Campos sobre el día en que se reconcilió con Kenita.

Daniella Campos y su relación con Kenita Larraín

La periodista continuó contando que tal día, Larraín la contuvo sin saber qué le había sucedido. Una vez finalizado el programa, Campos le pidió a la numeróloga que la acompañara al estacionamiento del recinto.

En aquel lugar, Daniella le pidió a Kenita que le sacara los números. “Nos quedamos mirando y ahí la María Eugenia me dijo ‘discúlpame si alguna vez te sentiste traicionada por mí’, y ahí yo me puse a llorar, porque fueron 20 años que a lo mejor yo esperé solamente esa palabra“, dirá la exMiss Mundo.

“Ese fue el abrazo verdadero donde ambas pudimos empatizar una con la otra, y como que pudimos hablar desde otro lugar y, después de eso, vino otro episodio donde también hemos estado hablando y cada vez que nos juntamos hablar, es como volver a conversar con más profundidad”, expresará, por su lado, Larraín.

“Yo pensé que el enojo de Daniella era porque estaba saliendo con Iván durante los últimos 20 años, entonces, esta conversación que hemos tenido estos días ha sido súper reveladora. Para mí es impactante y sorprendente porque me di cuenta de que su enojo no era por eso”, continuará la también ingeniera.

“Seamos transparentes. A ella le hablaba mal Iván de mí, y a mí hablaba mal Iván de Daniella”, confesará Kenita.

Julio César, quien tomó el puesto de Jean Philippe Cretton como conductor de PH, le consultará a ambas figuras si acaso Iván Zamorano fue el culpable de su distancia, a lo que las modelos responderán positivamente.

“Si Iván hubiera sabido el daño que me causó, quizás no lo hubiera hecho (…). Siempre he hablado que me gustaría encontrarme con él y poder solucionar las cosas, y no pensaba que en el fondo él ha tratado de dejarme a mí como la mala y él el bueno”, expresará la numeróloga.