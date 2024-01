La exalcaldesa de Maipú, Cathy Barriga, llegó esta mañana junto a su marido, Joaquín José Lavín, a su formalización por los delitos de fraude al fisco y falsificación de instrumento público.

En medio de su caótica llegada al Centro de Justicia, la exmáxima autoridad de Maipú protagonizó un tenso momento junto a Joaquín José luego de que se le dificultara el paso por la cantidad de periodistas que había en el lugar.

“Me están empujando y están muy encima de mí”, reclamó Barriga a los reporteros en terreno. “No, es que yo no voy a caminar si no me dejan caminar, de verdad. Yo he sido súper respetuosa. Ustedes van a ingresar porque se lo vamos a solicitar así al juez, por favor, esperen a entrar”, agregó a los presentes ya ofuscada; enojo que también apuntó a su pareja posteriormente.

Cathy Barriga protagoniza tenso cruce con su marido

“Esto es demasiado irrespetuoso. Ustedes estudiaron en la universidad, ¿cierto? Respeto. El mismo respeto que tienen todos los profesionales, ¿ya?“, añadió Cathy en la instancia para luego continuar caminando entre la multitud de periodistas.

“No, pero usted no me empuje tampoco. Déjame caminar tranquila, quiero caminar tranquila”, le lanzó luego Barriga a su esposo cuando ya se vio sobrepasada por la situación. ¡Es que no quiero que me empujen!, ¡yo quiero caminar tranquila!”, continuó la exalcaldesa.

Luego del tenso momento, Cathy optó por dejar a su marido atrás y seguir caminando sola al Centro de Justicia.

La situación generó sorpresa y algunas risas desde el estudio de Contigo en la mañana de Chilevisión, donde incluso bromearon con la situación poniéndole Olvídame y pega la vuelta, canción de Pimpinela, de fondo.