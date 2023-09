Pedro Pascal hizo alusión a los 50 años del Golpe de Estado con una publicación en sus redes sociales, la cual se llenó de reacciones y mensajes de apoyo.

El actor evitó escribir un mensaje en particular y posteó varias fotos que hacen referencia a los detenidos desaparecidos en dictadura.

Bien vale recordar que Pascal es parte de una familia que debió salir de Chile tras el derrocamiento del gobierno de Salvador Allende.

El actor es hijo del médico José Pedro Balmaceda, mientras que su madre fue la psicóloga Verónica Pascal. Ella fue prima de Andrés Pascal Allende, líder del MIR en esos años.

Pedro Pascal tenía un año de vida cuando su familia salió de Chile con destino a Dinamarca. Posteriormente llegaron a Estados Unidos, específicamente a San Antonio, Texas.

Historia familiar de Pedro Pascal

En ese entonces el clan estaba compuesto, además, por su hermana mayor llamada Javiera. Posteriormente nacerían Nicolás y Lucas (Lux Pascal).

“Nos ofrecieron asilo político en Dinamarca y poco después recibieron una oferta de trabajo en EEUU. Por esa razón, por esa oportunidad, me crié aquí”, indicó en una entrevista durante 2018.

“Ese es el poder de nuestra cultura. A este país viene gente de todo el mundo para ofrecer lo mejor que tiene”, agregó.

La familia Balmaceda Pascal regresó a Chile en la década de los 90, cuando el actor estudiaba Arte Dramático en la Orange County High School of the Arts y, posteriormente, en la Tisch School of the Arts de la Universidad de Nueva York.