Tras amenazar con “decir cositas” si el diputado Gonzalo De La Carrera no borraba un tweet contra la recién nombrada Ministra de Cultura, la actriz Carolina Arredondo, la ex conejita playboy Daniella Chávez se lanzó contra el Partido Republicano, tal como lo prometió.

A través de la misma red social donde se ha desencadenado la polémica que la modelo de OnlyFans expuso cuál fue su rol en la campaña del nombrado partido: “Había un comando que me adoraba y rezaba, según ellos les aporté entre 380 mil a 500 mil votos”, dijo de entrada.

“Otros candidatos me pedían apoyos en videos y cosas así”, añadió. Pero sus palabras no quedaron ahí: “Yo tengo más de 20 millones de seguidores en mis redes, más de 7 millones de Chile y prometí dejar mi OnlyFans gratis si un candidato ganaba, No tienen ni idea cuando gente arrastró eso!“, catapultó en referencia al ex candidato presidencial José Antonio Kast.

“Pero ahora algunos se sienten ofendidos porque manifesté mi apoyo a una mujer que no es de su color político”, afirmó. “Siempre defenderé a las mujeres, independientemente de su pensamiento político… Lo que no defenderé más será un Partido Político”, catapultó.

Cabe recordar que Daniella Chávez fue uno de los rostros de la farándula nacional que estuvo más presente en la campaña de la derecha política, es más, en sus propias redes sociales acostumbraba a cargar videos en apoyo al candidato del Partido Republicano, José Antonio Kast, al que incluso apoyó en su evento de cierre de campaña.

El polémico tweet de De La Carrera

Fue a través de esta red social que el parlamentario tildó de “actriz con tintes porno” a la recién designada Ministra de Cultura, la actriz Carolina Arredondo.

Junto a sus palabras, De La Carrera adjuntó un video de la participación de Arredondo en el programa de CHV, Infieles, donde realiza una escena sexual. “Una actriz con tintes porno al ministerio de las culturas y un comunista en educación. Puro humo. Y en el discurso más de lo mismo”, twitteó.

Sus comentarios causaron gran molestia en la opinión pública, sin embargo, también impactó en partidarios de su propio color político como la animadora de televisión Marcela Vacarezza quien afirmó que sus palabras fueron “mucho”.