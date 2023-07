Cecilia Bolocco no nos abrió la puerta ella, sino que su empleada doméstica . Así que entregamos la maleta y no nos dio ni un billetito de 100 dólares ”, comentó.

El equipaje es un tema en los aeropuertos, y probablemente a más de uno se le ha extraviado alguna vez. No obstante, pocos tienen una historia como la de Matías Muñoz, cuya maleta se lo llevó nada menos que Cecilia Bolocco.

De acuerdo al contador, él viajó de Santiago a Miami, junto a su pareja, para celebrar su cumpleaños, pero al ir a retirar su maleta, esta no apareció. Resultó que la ex Miss Universo se la llevó por error.

“Tenemos exactamente la misma maleta, yo caché que venían en el mismo vuelo. Yo soy priority, entonces las maletas salen antes (que las del resto de los pasajeros). Ella, que estaba con su marido, agarró sus maletas y se fue con un carrito“, narró el hombre a Las Últimas Noticias.

Así comenzó su odisea. A través de Instagram hizo un llamado para ubicar a la ex Miss Chile.

“¡La Cecilia Bolocco se llevó mi maleta! (…) ¿Alguien tiene el contacto, en serio? Porque esta señora tiene la misma maleta que yo”, dijo el hombre.

“Ella, por irse primero, porque se cree bacán, se llevó mi maleta. Qué paja ¿Qué hago ahora? La Paula (su pareja) puede ponerse sus bikinis, ¿pero yo qué me pongo?”, agregó.

La confusión de maletas de Bolocco: “That’s all”

El profesional pudo tomar contacto con Bolocco, gracias a un conocido que lo pudo en contacto con la asistente de ella.

Cecilia se disculpó con él. “Fueron super amorosos ella y su marido por teléfono, en verdad lamentaron caleta el descuido”, recordó a Lun.

La ex animadora le dio su dirección, y le contó que su marido se estresa con los viajes, y que suele bajar corriendo del avión y por ello tomó la maleta equivocada.

“Yo de buena onda se la fui a dejar a la casa. Cuando llegamos no estaban o sea no sabemos, pero salió una nana a entregarnos la maleta, a hacer el intercambio. Me dio las gracias. ‘That’s all“, añadió también.

A través de Instagram fue un poco más directo. “Cecilia Bolocco no nos abrió la puerta ella, sino que su empleada doméstica. Así que entregamos la maleta y no nos dio ni un billetito de 100 dólares”, comentó.

“Vinimos a gastar nuestra plata”, contó, asegurando que además en ese momento había 31° de calor.

El contador finalmente se rio de que el tema hubiese llegado a los medios y se burló diciendo haría un emprendimiento para llevar maletas a la casa.