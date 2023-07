Diversas reacciones causó la revelación de Trinidad (Trini) en el reality show “Gran Hermano”, donde la tripulante de cabina contó a sus compañeros, incluida Mónica, que era una mujer trans.

“Yo nací con otro género chiquillos (…). He vivido toda mi vida de alguna manera, intentando pasar lo más desapercibida posible para no causar mucho ruido, para no generarme daño, pero es una historia que tengo que contar con orgullo”, comentó.

“Y si se burlan o no de mí ya no es gracia, en realidad no lo estoy contando por ustedes o por mí, sino que por todos los niños o niñas que están afuera y que podrían llegar al suicidio como yo estuve a punto de hacerlo”, agregó.

Una de las primeras en apoyar a Trinidad, en el encierro, fue Mónica, la adulta mayor del grupo. “Trini, te quiero más que antes”, resumió emocionada al escuchar a su compañera, quien reunió a todos los inquilinos de la casa-estudio para contar su historia.

“Te quiero más que antes por ser tan sincera con todo lo que te pasó, y no enfrentar a una sola persona, sino que a 15”, añadió. “Eres una persona fabulosa para mí, te amo y te quiero más que antes, lo pasado (es) pasado y pisado. Sigue adelante”, comentó entre lágrimas Mónica, quien se ha reconocido como evangélica.

Sus dichos tuvieron eco en las redes sociales, donde no pocos internautas los contrastaron con las declaraciones recientes de Marcela Aranda y la diputada María Luisa Cordero, todo esto en el marco de la acusación constitucional contra el ministro de Educación, Marco Antonio Ávila.

“El famoso Ávila, si no fuera ministro de Educación, yo ya lo habría pedido para que lo metan preso por incitación a la precocidad y perversidad sexual infantil”, señaló la parlamentaria en su programa radial “Sentido Común”.

“No saben leer ni conocer las vocales en cuarto básico (los estudiantes) y le están haciendo clases para aprender a masturbarse y conocer los clítoris a las niñitas. Una manga de pervertidos con ese discurso decadente”, dijo.