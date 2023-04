Fernando Ortiz, el actor tras el popular personaje Gato Juanito, estuvo casado con la actriz Ale Herrera por 17 años. Se separaron en 2006, periodo en que el artista decidió dar un giro inesperado en su vida.

Ortiz fue uno de los invitados al capítulo de La Divina Comida transmitido este sábado, donde también participaron María Pastora Campos, la “Tía Pucherito”, Jessica Abudinen y Roberto Nicolini.

De acuerdo al portal Tiempo X, en uno de los juegos, el integrante de Cachureos reconoció que tras su separación tomó la decisión de aislarse del mundo.

“Venía con muchos problemas emocionales, realmente problemas del alma, vamos a decir”, contó Fernando Ortiz, sobre su separación de Ale Herrera, a quien calificó como una “gran actriz”..

“Tomé la decisión de ir a hacer una suerte de retiro espiritual para encontrarme con Dios y conmigo. Hice una escuela de discipulado que duró seis meses, tres meses en Chile y tres meses me fui a Europa a misiones”, explicó.

Pero ese no fue el fin, ya que el actor decidió permanecer misionando durante cinco años en total.

“Al regresar yo sentía que tenía que permanecer en ese lugar porque mi proceso de sanidad todavía no se había completo. Estuve cinco años siendo misionero a tiempo completo”, comentó.

Por supuesto, no fue un periodo fácil. “Fue un tiempo de mucha pobreza para mí. Me acostumbré a ayunar porque a veces no tenía para comer. Pero de ahí salí recargado”, declaró.

Ale Herrera y Fernando Ortiz se casaron en 1989 y tuvieron tres hijos en común. Ambos tienen un profundo respeto por la religión. Incluso, la propia actriz afirmó que renunció a la teleserie Machos por un tema personal.

“Yo renuncié a Machos porque sentía que no estaba haciendo lo correcto, el lugar donde yo estaba, la estructura, era religiosa”, afirmó hace un tiempo.