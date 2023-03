Belén Mora tuvo un complejo paso por Viña 2023, el cual ha traído una serie de reacciones con el paso de las semanas. La comediante analizó esto en profundidad con Anita Alvarado en un live de Instagram.

En este sentido, la exintegrante de Morandé con Compañía aseguró que le han afectado los ataques personales tras su paso por la Quinta Vergara.

“Hay personas que se creen con el derecho a ofender y que me digan ‘sabes que a mí no me gustó’ o ‘te encuentro Fome’ esa no es una ofensa, es una crítica de trabajo que es válida, de una persona me la hace con respeto. Pero que me digan comunista cu… me ofende y yo me hago respetar, porque digo lo que pienso”, indicó.

Tras eso tomó la palabra Alvarado, quien profundizó respecto a su propia experiencia vivida hace dos décadas.

“Yo me mamé (aguanté) las peores críticas y hace pocos años me di cuenta que Chile me quiere. Hay mucha gente que está enrabiada con ellos mismos y quieren desquitarse con otros, esos somos nosotros, lo que estamos en pantalla, yo me comí 20 años de pura mierda (sic)”, analizó.

Belén Mora finalizó aquella parte de la conversación indicando que se encuentra en un proceso de reflexión, aunque se ha sentido vulnerable en los últimos días.

“A mí me catalogan de soberbia. Para que tú sepas estoy bien, pero estoy pasando por un proceso que me siento súper vulnerable, tengo pena”, aseguró.

“Sin embargo, estoy orgullosa y feliz, siento que estuve en el escenario más importante de Chile, lo pase increíble y voy a atesorar esta experiencia, aprender las lecciones que me deja esto. Tengo harto trabajo que hacer en el sentido de cuidarme más”, concluyó.

Hay que señalar que la humorista lanzó, hace algunos días, una crítica hacia sus colegas a través de una historia de Instagram.

“A los que me utilizaron, gracias. A los compañeros comediantes que desaparecieron tan rápido como antes me pedían abrir un show. Gracias a todos ustedes cambié mi forma de ver las cosas. No. Ya no cuentan conmigo. Ahora mi prioridad soy yo. Deal with it (lidien con eso)”, expresó en la oportunidad.