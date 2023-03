Belén Mora realizó un desahogo semanas después de su show en el Festival de Viña del Mar, donde terminó su rutina entre pifias.

A través de una historia de Instagram, la comediante aludió directamente a algunos colegas, sin mencionar nombres, haciendo referencia a hechos ocurridos en el pasado.

“Gracias a quienes me envían su amor y buena onda. Gracias también a los que a través de un mensaje o mail, me mandaron odio. A los que me patearon en el suelo justo después de desearme éxito. Gracias a los que hicieron chistecitos de mí”, expresó.

“A los que me utilizaron, gracias. A los compañeros comediantes que desaparecieron tan rápido como antes me pedían abrir un show. Gracias a todos ustedes cambié mi forma de ver las cosas. No. Ya no cuentan conmigo. Ahora mi prioridad soy yo. Deal with it (lidien con eso)”, agregó.

Belén Mora en Viña 2023

Sin ir más lejos, en los días posteriores Fabrizio Copano aludió en su rutina de Viña 2023 al ‘chiste de la ensalada’, cuando se rio de Gonzalo Valenzuela.

Hay que señalar que aquella noche, en conferencia de prensa, Belén Mora había señalado sentirse tranquila tras haber realizado su show.

“A mi mañana, pasado mañana y durante harto tiempo me van a juzgar por esta presentación, aunque haya tenido muchas presentaciones exitosas antes”, indicó.

“Y tengo que tener la humildad, la entereza y la madurez de reflexionar por esta última presentación, pero creo que sería muy apresurado hacerlo ahora”, concluyó.