Pedro Pascal concretó su paso por la alfombra roja de los Oscar 2023, acompañado por su hermana Javiera Balmaceda. El actor estuvo con un look sin cortaba y sumamente relajado.

El actor nacional conversó un par de minutos con los presentadores del evento, pertenecientes a la cadena TNT, quienes en un inicio lo catalogaron como “el hombre del momento”.

Aquello no gustó del todo a protagonista de The Last of Us, quien aseveró con un ceño fruncido y mirando a su hermana: “No lo veo así ¿Hay que decirlo?”.

Posteriormente el otro presentador indicó: “En algún momento imaginaste que ibas a ser el héroe de los niños, o un objetivo de deseo ¿Qué se hace?”. El intérprete responde “nada”, con una risa nerviosa.

PEDRO PASCAL es el verdadero Todo En Todas Partes Al Mismo Tiempo. El mismo día de la final de temporada de THE LAST OF US, es uno de los presentadores de los Oscars 2023. 💕 #Oscarspic.twitter.com/MXVtumgAdE — Carla ❁ (@shannonlada) March 12, 2023

Pedro Pascal en los Óscar

En la instancia también se le vio posando junto a la actriz mexicana Salma Hayek, quien llegó hasta el lugar casi a la misma hora.

Hay que recordar que Pedro Pascal será uno de los presentadores de la jornada en Los Angeles, en una jornada que pretende dejar atrás las polémicas del año pasado.

Esta misma noche se estrena también el último capítulo de la serie de HBO, The Last Of Us, en la que comparte roles de protagonista con Bella Ramsey.