Una especial invitación realizó Pancho Saavedra a Pedro Pascal a través de un comentario de Instagram. En concreto, el animador lo convidó a realizar un capítulo de Lugares que Hablan.

Pascal había publicado una foto en su Instagram, como parte de una campaña para la marca estadounidense Flaunt.

Las imágenes del actor rápidamente se llenaron de comentarios, incluidas las actrices Bella Ramsey y Nicole Parker, quienes también son parte de The Last of Us.

Entre todos ellos estuvo Saavedra, quien también le expresó su admiración al artista chileno-estadounidense.

“Ven a hacer un Lugares que Hablan conmigo, te muestro todos los lugares impresionantes que te aseguro no conoces. Un abrazo, te admiro”, expresó.

Los comentarios dentro de la publicación no se hicieron esperar, la mayoría apoyando la invitación del famoso comunicador nacional.

“Ese crossover estaría increíble, imagínate a Pedro comiendo cazuela o siendo catalogado de churrazo por alguna señora del sur”, “Traelo a Quintero, para que recuerde los veranos de su infancia, y les compro un cajón de cuchuflies” y “vería este capítulo 30 veces”, fueron algunos.

Hay que señalar que The Last of Us, serie protagonizada por Pedro Pascal, emitió su capítulo siete el pasado domingo. En total son nueve episodios.