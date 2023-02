The Mandalorian y The Last of us convirtieron al chileno Pedro Pascal en el actor del momento. Su nombre se transformó en un fenómeno en redes sociales e incluso su orden de café se volvió viral.

Resulta que hace algunos días, el intérprete se encontró con algunos fans en las calles de Nueva York, donde gentilmente se tomó fotos con ellos. Dicha imagen dio vueltas por internet, pero un curioso seguidor quiso saber qué tipo de café llevaba en el vaso que sostenía en ese momento.

Para ello realizó un zoom a la imagen, descubriendo que Pascal había ordenado en Starbucks un “Iced Quad Espresso” extra hielo en un vaso Venti.

¿Qué tipo de café es ese, se preguntará usted? Se trata 4 shots de café espresso, pero lo curioso para los fans, es que el intérprete no pidió 4, sino que 6 shots de café.

La imagen, como la mayoría de lo que hace el actor, se transformó en tendencia en redes sociales y muchos imitaron su orden. El problema es que no todos pudieron soportar la intensidad de la concentración de cafeína.

Pedro Pascal y su amor por el café

De acuerdo a un portal Coffee level, “debido al tipo de café que usa Starbucks y al proceso de preparación, un solo trago de espresso contiene un promedio de 75 mg de cafeína. A modo de comparación, la taza de café promedio tiene 100 mg de cafeína”.

Por lo tanto, un 6 shots de espresso contiene alrededor de 450 mg de cafeína, lo que estaría en el límite superando lo recomendado por la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA) para un adulto sano en un día.

En una entrevista reciente con MTV UK, Pedro Pascal se refirió a su gusto por esta bebida. “No diría que el café es mejor que el té, pero yo prefiero el café por la ‘subida’ que viene de la cafeína”.

Efectos en el cuerpo

De acuerdo a la clínica Mayo, “400 miligramos (mg) de cafeína al día parece ser seguro para la mayoría de los adultos sanos”. Esto equivale a cuatro tazas de café, 10 latas de cola o dos bebidas energizantes, aunque la cantidad de esta varía mucho en cada producto.

No obstante, en un adulto sin problemas de salud el exceso de cafeína puede traer efectos secundarios dolor de cabeza;

insomnio; nerviosismo; irritabilidad; micción frecuente o incapacidad para controlar la micción; taquicardia; y temblores musculares.

Por lo mismo, todos los expertos coinciden en que niños, adolescentes, adultos mayores y mujeres embarazadas deben evitar la cafeína. Mientras que la recomendación general es intentar disminuir su consumo, optar por descafeinado y/u revisar los componentes.