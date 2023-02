Luego de haber suspendido su fiesta de matrimonio por el contexto nacional que tuvo a la zona centro sur como foco de los incendios, la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, y el músico Abel Zicavo, exlíder de la banda Moral Distraída, se casaron.

La semana pasada, La Segunda afirmó que fuentes cercanas al artista y la ministra aseguraron que ambos acordaron realizar una ceremonia íntima el lunes, dejando su fiesta cancelada.

Así, según pudo confirmar BioBioChile, la pareja se casó en la comuna de La Reina, Región Metropolitana. La unión civil ocurrió el lunes a las 11:30 horas, donde la política y el artista pactaron además la separación total de bienes.

Vallejo tenía programado tener vacaciones esta semana para poder celebrar su boda, pero debido a los incendios que marcaron la agenda nacional, la autoridad decidió posponer su descanso y realizar una ceremonia íntima.

Vallejo y Zicavo se conocieron en 2016 y, según relató el músico a la revista Sábado en 2022, el artista ya admiraba a su actual esposa por su labor como dirigente estudiantil.

“Me impactaba su trabajo, lo elocuente que era siendo tan chica, o sea, yo la miraba y decía: ‘¡Qué mujer!’”, contó el actual vocalista de la banda Plumas.

“Cuando empezamos a tener onda, la Cami me dijo: ‘Oye, tengo que ser súper honesta, me dijeron que tú eres cantante de una banda, pero no tengo idea de tu banda’”, recordó también, en referencia a su exgrupo Moral Distraída.

Así, Zicavo invitó a Vallejo a un concierto de la banda. “Nos enamoramos, la verdad, brutalmente”, reconoció. Cinco meses después, se fueron a vivir juntos en compañía de la hija de Vallejo.

“Fue un cambio fuerte, pero fue lo más amable que ha podido ser porque la Cami es bacán, porque Adela es dulce y porque Julio, el papá de Adela, es un bacán también. Nos llevamos todos muy bien”, dijo entonces.