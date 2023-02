Tras animar el festival Ülkantun en Ralco, Pamela Díaz no pudo tomar su ruta de regreso debido al bloqueo de caminos. Más de 3 mil personas quedaron aisladas por al menos 6 horas.

Mediante una “storie” en Instagram, la animadora Pamela Díaz dio cuenta de su compleja estadía en Alto Bío Bío, donde aseguró haber quedado “atrapada” luego que un grupo de encapuchados bloquearan los caminos de acceso.

Tras animar el festival Ülkantun en Ralco, “La Fiera” y su equipo no pudieron tomar su ruta de regreso a causa de la obstrucción de caminos. “Querida people, les cuento que no he dormido en 42 horas o más”, contó al inicio de su video.

Después de animar el primer día del evento, que luego fue suspendido a raíz de los incendios en la zona, Díaz fue una de las 3 mil personas que quedaron atrapadas por el ataque de encapuchados. El corte se produjo frente al fundo Rañilhueno, que se encuentra actualmente tomado. Según los reportes, los responsables cortaron el camino con árboles y barricadas.

“No pudimos llegar a nuestras cabañas, por ende, mucha gente durmió en la calle… Temas de La Araucanía, que ustedes ya saben”, explicó la modelo.

A su vez, señaló que una familia del sector los asistió, compartiendo juntos un asado. “Lo pasamos increíble. Primera vez que veo el amanecer comiéndome un asado, qué manera de pasarlo bien”, dijo.

Luego del video en cuestión, la animadora subió otra secuencia, esta vez vestida de gala y fotografiándose con los transeúntes de una carretera que estaba siendo despejada por Carabineros. “Esto nunca lo hemos vivido… Quedó la embarrada anoche”, comentó.

El viernes pasado se concretó el regreso de Pamela Díaz a Chilevisión, donde se hará cargo de un nuevo programa en el bloque nocturno: “Terrazas Stones”. El espacio irá todas las semanas después de “Podemos Hablar”.