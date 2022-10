La periodista se refirió a la declaración realizada en redes sociales de Iván Núñez. Marlene de la Fuente acusó nuevamente al comunicador de no pagar la colegiatura de sus hijos.

La periodista Marlene de la Fuente quiso referirse por Instagram a lo publicado por Iván Núñez el pasado jueves, cuando el comunicador aseguró que todas las acusaciones de su expareja son falsas.

Entonces, Núñez negó tener pendiente pagos de la colegiatura de sus hijos, asegurando además que ha cumplido con los montos de pensión de alimentos, hecho que fue desmentido por la profesional.

“Guardar silencio en estos tres años era lo más sensato, independiente de las falsedades que fue publicado la pareja del periodista y el padre permitiendo esas incongruencias”, comenzó escribiendo en sus historias la comunicadora.

“Sin embargo, cuando ese silencio ha provocado y continúa provocando consecuencias dolorosas para mis niños, no me queda otra opción que contar la verdad, a pesar de la incomodidad que me causa”, afirmó.

Asimismo, de la Fuente apuntó que sus acciones “no tiene que ver con despecho, ni se está peleando un hombre. Exijo responsabilidad de parte del padre. No permitir situaciones que están dañando a sus hijos”.

Las acusaciones de Marlene de la Fuente

Entonces, la periodista compartió una captura de la publicación de Núñez, apuntando que si bien “no diré nada nuevo”, “todo lo que se publique, lo responderé”.

“El padre de mis niños sabe que soy tranquila y que prefiero callar, pero cuando tocan a mis hijos no paro más. Señor periodista, casa que es suya porque está a su nombre (de la cual el pie lo pagué yo) y en la cual viven sus hijos a pesar de que tuve que salir corriendo a ponerla como ‘bien familiar’ porque usted me dijo que la desocupara”, comenzó apuntando en redes sociales.

De acuerdo a de la Fuente, el inmueble se habría inundado tres veces, asegurando que solicitó ayuda económica a Núñez para reparar la vivienda de los menores sin tener respuesta.

Asimismo, la profesional recalcó que Núñez “no cancela la educación de sus hijos. Tribunal dijo que debía hacerlo porque él era el sustentador de la familia por años y no por el término de una separación los niños debían quedar desprotegidos”.

Según la expareja, el periodista de TVN “apeló al no pago por innumerables veces. Fue rechazada su petición hasta que seguí apelando al no pago”.

“Hasta que dejó de pagar. Y cómo no se lo exigen por escrito… él se olvidó de la educación. Porque este señor no tiene idea de nada con respecto al tema de los niños”, agregó, a lo que compartió correos electrónicos con personal del establecimiento educacional.

En estos, los funcionarios mencionan y destacan la deuda que deberían en el recinto.

“Las mentiras sin pruebas se replican”

Asimismo, Marlene de la Fuente se refirió también a los dichos de Iván Núñez, cuando asegura que su actual pareja “sí trabaja día a día (no basta decir que uno trabaja, hay que hacerlo)”.

“Yo no lo digo, pero ando colgando con los cuatro niños hasta las 4 am montando eventos y somos el mejor equipo. ¿Cómo creen ustedes que mis hijos han tenido todo lo que les quitaron desde la separación?”, respondió de la Fuente.

“Ahora entiendo de dónde venían algunas injurias publicadas y expuestas en las redes sociales. Preocúpense de sus vidas y no hablen de la familia. Porque las mentiras sin pruebas se replican y les llegan a los niños de manera dañina”, aseguró.

“No es necesario decir todos los días en nuestras publicaciones ‘voy a trabajar y les mostraré lo que hago’, ‘ya dejé listo en casa y ahora estoy saliendo al trabajo’, ‘acá manejando al trabajo porque me encanta y yo aporto’”, añadió en la misma historia.

Para cerrar su mensaje, la periodista llamó a no abrir “la puerta a nuevos temas. Yo responderé y mostraré todo para seguir esclareciendo mentiras”.

Los dichos de Iván Núñez tras acusaciones de Marlene de la Fuente

En una extensa publicación en Instagram, Núñez aseguró que todas las acusaciones en su contra eran falsas, apuntando que actualmente paga el hogar de los niños, sus estudios y más.

Incluso aseguró que tras perder uno de sus empleos “seguí pagando el colegio hasta copar la tarjeta de crédito, pues yo era el firmante de los pagarés ese año. Esa deuda la sigo pagando yo y está documentada hasta julio del 2023″.

Por último, también se refirió al fin de su relación con la también periodista, hace tres años, pidiendo dejar en paz a su actual pareja e hijos.

“La responsabilidad de mis errores es mía y sólo mía. La he aceptado en público y en privado. A mi pareja y a mis hijos déjenlos en paz. Sólo diré que la infidelidad no es la única ni peor manera de dañar una relación”, señaló.

“En un país donde el 87% de las pensiones de alimentos NO pagan, es grave mentir sobre quiénes sí lo hacemos”, concluyó.