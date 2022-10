Santiago Pavlovic estuvo invitado al estelar Buenas Noches a Todos, donde recordó sus años como corresponsal de guerra y rememoró algunas anécdotas de reporteo; una de ellas tiene relación con Rafael Cavada, su amigo.

Ambos estuvieron en la cobertura del conflicto armado entre Estados Unidos e Irak hacia 2003, específicamente en la ciudad de Bagdad. Sin ir más lejos, alojaron en el mismo hotel.

En este sentido, Pavlovic sostuvo que aquel edificio fue impactado por un proyectil estadounidense, justo en un sector donde Cavada se alojaba con su equipo. Por lo anterior, pensó que había muerto.

“El proyectil de un tanque norteamericano impactó en el hotel palestino en que estábamos nosotros. Rafa estaba dos pisos más arriba”, recordó.

