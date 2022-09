La animadora de TVN, Maria Luisa Godoy, dio este miércoles la bienvenida a su quinto hijo, Domingo. Así lo habían informado durante la mañana sus colegas del matinal Buenos días a todos, sin embargo, ahora la confirmación vino desde ella misma.

Fue a través de su cuenta de Instagram que la comunicadora publicó las primeras fotografías de su hijo donde se le puede ver sosteniéndolo en brazos y luego en otra instantánea donde lo carga su padre Ignacio Rivadeneira.

“Y nació nuestro chinito amado. Mil Gracias por tantos mensajes de amor para Domingo y para todos nosotros”, escribió junto a la galería de fotos.

Rápidamente, la publicación se llenó de comentarios de felicitaciones de sus amigos, colegas y seguidores.

“Que Felicidad”, le escribió la comediante Alison Mandel; “Me muero!!!! Un ángel caído del cielo!”, le dijo la periodista Carola Julio; “Qué alegría, amiguita hermosa!❤️ Pura felicidad para los 7!!❤️” le deseó la conductora de Sabingo, Millaray Viera.

Hace algunas semanas la comunicadora participó en el programa De tú a tú, conducido por Martín Cárcamo, en aquella ocasión Godoy se refirió por primera vez al hijo que esperaba: “Lleno de amor, pero con mucha incertidumbre, y eso ha sido diferente (…) Me dijo que venía con un problema de cromosomas, el diagnóstico es que en un 95% tiene síndrome de Down”, relató sobre los exámenes previos a los que debió someterse durante su embarazo.

Sin embargo, Maria Luisa afirmó que para ella nada cambió, aunque tenían incertidumbres sobre los posibles problemas de salud que podía desarrollar el niño y la discriminación de la que podía ser objeto.

“Con Nacho vivimos tres meses duros, porque lo peor es cuando no sabes el escenario que enfrentas. Empezamos a tener un poco más de certeza a las 25 semanas, cuando nos dijeron que no tenía problemas al corazón, al intestino ni a los riñones, entonces no es un niño enfermo. Tiene una condición, síndrome de Down, pero está sanito. Tenemos que esperar que nazca y ver qué pasa”, dijo en ese momento la animadora.