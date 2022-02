El periodista aseguró que aquel evento era "un espacio donde los egos y la frivolidad devolvían a muchos famosos a lo que no acostumbraban".

Hasta 2019, en estas fechas había ambiente de festival. De hecho, específicamente este viernes se celebraría uno de los eventos más mediáticos de febrero: la gala del Festival de Viña del Mar. Es por eso que el periodista Hugo Valencia decidió compartir una reflexión sobre el glamoroso evento.

A través de Instagram, el profesional publicó una fotografía de de uno de sus pasos por la alfombra roja. “Esta semana hubiese sido la Gala de Viña. Esta foto es de la primera vez (y última) en que fui como invitado”, comenzó escribiendo.

Entonces, según relató Valencia, “estaba como cabro chico, disfrutando cada minuto, cada paso, sintiéndome un príncipe en medio de la realeza”, acusándose a sí mismo de ser un tipo superficial en ese entonces.

“Hoy, 3 años después, miro atrás y digo: ¡es una tontera!”, escribió. “Para muchos la Gala era una razón de vivir, una graduación farandulera”, explicó.

“Si no te invitaban, no existías en televisión”, aseguró para luego afirmar el evento también era “un espacio donde los egos y la frivolidad devolvían a muchos famosos a lo que no acostumbraban”.

A esto, explicó, se refería a hacer filas y esperar por horas su momento de salir por la alfombra roja, además de “miradas despectivas de tus pares (por los looks)”, así como el ser ignorados la cámara o los animadores.

“La gran mayoría (eran) tratados como cualquier mortal y eso, amigos míos, era un cachetazo para los que vivían en un paraíso de constante de adulación”, comentó.

A eso, el periodista aseguró que para él “fue una linda experiencia”, pero que hoy “sé que no estar en un lugar así no significa que eres mejor o peor que nadie, aunque hace unos años, estúpidamente, llegue a creerlo”.

El evento, además de destacar por los vestidos y la aparición de rostros del espectáculo, solía quedar marcado por memes y temas de conversación sobre los diferentes estilos que llegaban esa noche.