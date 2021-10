El futbolista Arturo Vidal desmintió en duros términos a los periodistas Sergio Rojas y Hugo Valencia, y este último respondió también sin tapujos.

La polémica comenzó el domingo cuando en su programa online Que te lo digo, los comunicadores mostraron un audio donde Daniella Durán, exnovia de Vidal, reveló “acoso y la persecución” por Sonia Isaza, actual pareja del deportista.

“Todo lo que está saliendo de Daniela con Sonia es mentira, no le crean a estos payasos que salen a hablar. De verdad se los digo, es todo mentira”, afirmó Vidal, según consignó La Cuarta.

“Sonia nunca supo que yo estuve con Daniella, hasta que después le conté yo y empezó a salir”, añadió.

A través de Instagram, Valencia replicó el insulto del deportista. “Ayer un futbolista que no mencionaré porque no quiero darle seguidores (ironía) me trató de payaso”, comenzó.

“Más payaso es el que dice que no está con alguien, niega a una pareja y semanas después lo pillan y no le queda otra que reconocerlo”, sentenció. “Ahí sí que quedas como payaso”, cerró.

Recordemos que en las últimas semanas la vida sentimental de Vidal ha dado mucho de qué hablar en los medios de farándula.

En el comentado audio enviado a una amiga, Daniella habría dicho: “Me la topo (a Sonia) de frente y me queda mirando rarísimo. Yo dije ‘qué es esto’. Me asusté horrible y me fui corriendo”.