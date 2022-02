Un complejo momento vivió la madrugada de este miércoles la psicopedagoga Andrea Sanhueza, quien es viuda del periodista Roberto Bruce, al contar que fue víctima de una violenta encerrona cuando regresaba a su casa.

En su cuenta de Instagram, Sanhueza dejó entrever que habrían sido menores de edad quienes intentaron robarle su vehículo.

“Cada vez estamos más vulnerables. Ayer tipo 12:30 de la noche venía camino a mi casa y se me cruzan dos autos, se bajan dos pendejos armados. Cuando los vi, lo único que pensé fue en arrancar”, indicó.

Por fortuna, la mujer realizó de buena manera una maniobra en retreceso y logró salir de aquella zona.

“Puse marcha atrás el auto y no me di cuenta que había otro auto más detenido detrás mío. Me importó nada y aceleré a no más poder. Zafé, pero la sensación de vulnerabilidad aún es tremenda, un miedo terrible. Ya no es lo mismo”, comentó.

“A mi auto no le pasó nada. No era lo más importante, pero me llamó la atención después de semejante retrocedida”, agregó.

Sobre el final la educadora dio un ‘tirón de orejas’ a su familia, indicando que quiso comunicarse con alguno de ellos pero no obtuvo respuesta.

“Manejé a mi casa y quise hablar con alguien, nadie me contestó. Ta buena onda mi familia. Llamé incluso a alguien especial y me cortó. Claramente a ese nunca más”, concluyó la viuda de Roberto Bruce.