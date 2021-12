Alfredo Castro afirmó haber sido víctima de amenazas e insultos tras la primera vuelta, jornada en la que resultó ganador José Antonio Kast.

El actor, quien accedió a participar en la campaña del presidente electo Gabriel Boric, aseveró que incluso barajó la idea de irse de Chile.

“Me pidieron participar en la campaña del Pdte. Boric. Acepté porque sentí que teníamos los mismo ideales”, señaló en conversación con Radio Concierto.

“Del otro candidato no compartía nada, era pura censura, me pareció una broma lo que proponía”, agregó.

“La gente se movilizó, estábamos todos muy asustados, pensé que tenía que irme de este país. Me insultaron en la calle, que me iban a matar. Pensé que con este clima no podía vivir aquí”, enfatizó.

Finalmente, el intérprete descartó ser parte del nuevo gobierno entrante.

“Cada uno a lo suyo. Los tiempos requieren gente más técnica, creo yo. Hay gestores culturales que lo pueden hacer mucho mejor, no hay que poner a un rostro”, remarcó.

Recordemos que Castro protagoniza Blanco en blanco, cinta dirigida por Théo Court que fue escogida para representar a Chile en la próxima edición de los Premios Oscar.

Sin embargo, finalmente la producción quedó fuera del primer corte. Pese a esto, la cinta Spencer, dirigida por Pablo Larraín, entró en la preselección, específicamente en la categoría de Mejor música original.

En tanto, la película Bestia sigue en carrera. La producción nacional -dirigida por Hugo Covarrubias- postula en la categoría Mejor Cortometraje Animado.