La comunicadora y psicóloga Marcela Vacarezza cuestionó a la convencional Tiare Aguilera, luego que se viralizaran las imágenes en que un funcionario de Carabineros la toma del cuello para detenerla.

Refiriéndose a la situación del pequeño hijo de la involucrada, fue que la expanelista del matinal Buenos días a todos (TVN) y esposa del animador Rafael Araneda, lanzó un breve escrito en Twitter.

“Lo más grave de la situación de Tiare Aguilera es el niño que queda desamparado por una situación de VIF que gente del edificio es capaz de reconocer mas no su propia madre”, afirmó.

“Ella lo niega, pero sabemos que esa negación es parte de la dinámica que se sufre”, agregó.

Lo más grave de la situación de Tiare Aguilera es el niño que queda desamparado por una situación de VIF que gente del edificio es capaz de reconocer mas no su propia madre. Ella lo niega, pero sabemos que esa negación es parte de la dinámica que se sufre. — Marcela Vacarezza E (@mvacarezza) September 27, 2021

El video, tal como reportó BioBioChile, ocurrió en un edificio de Ñuñoa tras los reclamos de vecinos por ruidos molestos. La convencional, finalmente, fue detenida por un episodio de presunta Violencia Intrafamiliar.

No obstante, en un comunicado posterior, la convencional negó que haya existido violencia física. Aguilera aseguró que tras “una discusión verbal con mi pareja en nuestro departamento, él sale a caminar. Jamás hubo golpes o agresiones física”.

Esta situación habría ocurrido en presencia de su hijo, quien tiene tres años.

Aguilera relató, además, que “(Carabineros) me detienen muy violentamente, nunca me dijeron quién se iba a hacer cargo de hijo, y se burlaron de toda la situación (…) me esposaron con mucha fuerza y un carabinero puso sus manos en mi cuello, ahorcándome”.

El carabinero que tomó por el cuello a la convencional fue dado de baja.