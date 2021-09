La polémica entre Carozzi y La Red está lejos de terminar, y todos tienen una opinión. Al periodista Javier Olivares ahora se sumó Gabriel Boric y Marcela Vacarezza.

Recordemos que durante el fin de semana el canal privado confirmó que la marca pidió sacar su publicidad de la emisión del documental político “La Batalla de Chile”.

“La concentración del dinero también daña la libertad de expresión, como lo muestra el castigo de #Carozzi a #LaRedTV por mostrar La Batalla de Chile”, escribió Boric en Twitter.

“En noviembre demostraremos que somos más quienes no queremos censura ni abusos de poder”, añadió.

Vacarezza, en tanto, respondió al candidato presidencial a través de la misma vía. “No sr, se equivoca”, comenzó.

“Si bien es una medida cuestionable, no es censura ni abuso de poder, es sólo no querer verse asociado a cierto contenido lo cual se llama libertad de acción. Le apuesto que si fuese al revés los estaría aplaudiendo”, sentenció.

— Marcela Vacarezza E (@mvacarezza) September 13, 2021