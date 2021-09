La modelo Adriana Barrientos se confesó sobre sus relaciones amorosas y afirmó, en conversación con la conductora y panelista de televisión Pamela Díaz, que “no podría estar” con una persona que le pida dividir, en partes iguales, una cuenta.

Fue en el espacio en línea Sin Editar, emitido a través de Youtube, que la chilena de 41 años dejó en evidencia sus pensamientos, luego de admitir que no le habría gustado ser hombre.

“Qué cacho, imagínate. Súper complicado. La vida del hombre es más difícil. O sea, para mí”, dijo Barrientos, ante lo que Díaz replicó preguntando “¿porque tienen que mantener a la mujer, dices tú?”. “Claro”, respondió la modelo, “una es mantenida siempre”.

“¿Te imaginas sales a comer con un hueón (sic) que te gusta (y te dice) ‘vieja, tienes que pagar, ponerte comadre’?”, se preguntó luego.

Pamela, más tarde, le consultó si alguna vez debió ella pagar una cuenta porque la otra persona se hace la desentendida. “No, a mí no me pasan esas cosas”, aseguró Barrientos, añadiendo que no acepta tampoco que le digan que pagarán mitad y mitad.

“Me muero. Yo no podría estar con una persona que me haya hecho pagar miti miti una cuenta. Me enfría, vieja, me enfría. Es como un balde de agua fría. Olvídate. Puede ser Brad Pitt, pero me dices ‘tienes que pagar la mitad de la cuenta’ y ese gallo en su vida me va a ver los calzones”, se explicó.

“Yo valoro mucho a la gente generosa. Generosidad, creo, es la palabra que tiene que caracterizar a los hombres. Los hombres tienen que ser generosos con las mujeres“, agregó.

Díaz, en tanto, dijo que en estos tiempos “las mujeres estamos más empoderadas, entonces hoy casi pagamos todo igual”.

“No sé yo, al menos con todas mis amigas ninguna pagamos”, respondió.

Mira la conversación desde el minuto 26