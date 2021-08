La exMiss Universo Cecilia Bolocco (56) habló en extenso sobre su vida y cómo se tomó la enfermedad de su único hijo, Máximo Menem Bolocco, tras ser diagnosticado con un tumor cerebral en noviembre de 2018. “Vi el fin de mi vida”, dijo.

Fue en conversación con el cantante e influencer Dani Ride, que la también presentadora de televisión recordó el duro momento que le tocó vivir.

“Los últimos tres años han sido muy duros. Fueron muy complejos por la enfermedad de mi hijo que, afortunadamente gracias a Dios y la Virgen, está bien. Está muy bien, sano“, dijo.

La enfermedad de Máximo

El diagnóstico de un tumor cerebral en el también hijo del fallecido expresidente de Argentina Carlos Menem, fue confirmado en noviembre de 2018.

Fue en un punto de prensa desde la Clínica Las Condes que la médica May Chomalí indicó a los medios que “las imágenes mostraban un tumor cerebral. Estos dos días estuvo en estudio y la cirugía se realizará mañana. Tenemos todos los elementos disponibles para hacer una cirugía, es de riesgo. Pero estamos optimistas en que todo saldrá bien”.

Tres días después de la exitosa cirugía, el joven salió caminando desde el recinto asistencial junto a su madre Cecilia Bolocco. “Él hizo el tiempo mínimo de un paciente que es operado de un tumor de esa magnitud antes de poder irse de alta”, explicó a Chilevisión Noticias Enrique Concha, el cirujano a cargo de la intervención.

“Igual quedamos bastante sorprendidos con la posibilidad que fuera de alta el día de ayer”, añadió.

Asimismo, afirmó que la intervención fue larga y delicada, pues “en el caso de la resección de un tumor cerebral siempre existe la posibilidad de que un pedazo de tumor quede y tengamos que ir a buscarlo. Porque la primera fase de la intervención, es sacar el tumor y todo lo que sea seguro sacar sin dañar el paciente. Eso es clave para que todo el resto del tratamiento, si es necesario, operen bien”.

Bolocco: “Vi el fin de mi vida”

Bolocco, en conversación con Dani Ride, dijo que la enfermedad de su hijo la “empujó de bruces al infierno, porque vi el fin de mi vida. Sentí que todo se acababa”.

No obstante, para ella, “renacer desde ese sitio, desde ese lugar, uno lo hace convertida en un ser distinto, porque te das cuenta del valor del momento presente, de cada instante en la vida. ¿Y sabes qué? Uno deja de perder el tiempo”.

“Una muchas veces se enoja sin razón, se complica sin razón, pelea sin razón, se malhumorea sin razón. Tantas cosas que hacemos sin darnos cuenta, porque estamos envueltos en un círculo vicioso donde estamos muy exigidos (…) Muchas veces somos nosotros mismos los que nos estamos exigiendo”, añadió.

“Pensamos que de nosotros se esperan tantas cosas, cuando lo único valioso es que nosotors cumplamos con nuestro designio, nuestra tarea interna. Con sacar a flote lo mejor de nosotros, convertirnos en esa mejor versión”, continuó.

Tras la enfermedad y su superación, advirtió, “empecé a disfrutar cada instante y nunca he sido mucho de perder el tiempo en tonteras (…) siempre me he preocupado de hacer lo que quiero hacer, lo que siento que necesito. Pero sí me complicaba por tonteras”.

Cerró manifestando que “hoy no pierdo el tiempo. Hago sólo lo que me nace, lo que quiero (…) Uno tiene que ser protagonista en la vida de uno, es todo lo que importa. Y para eso uno tiene que ser valiente”.

Mira la conversación de Cecilia Bolocco a continuación: