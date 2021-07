La influencer y escritora Carmen Castillo, conocida en redes sociales como Carmen Tuitera, defendió las fotos que se han publicado en su cuenta de Instagram, donde se le muestra hospitalizada por covid-19.

La escritora, que además padece esclerosis múltiple, se encuentra internada en la Unidad de Tratamiento Intensivo (UTI) desde el lunes, tras presentar un cuadro de neumonía. Esto luego de haber cumplido una cuarentena por ser contacto estrecho de una persona contagiada.

La hermana de Castillo, compartió en el Instagram de la influencer una foto de la mujer en la clínica para comunicar a los seguidores lo que estaba pasando. Más tarde, la misma Carmen también subió imágenes de su hospitalización.

No obstante, no todos tomaron a bien dichas imágenes, las que incluso fueron tildadas de “morbo”. Frente a esto, fue la misma Castilla quien se defendió.

“Esta foto no es morbo, es la realidad que se vive con este virus culiao (sic)”, comenzó. “Cuídense, vacúnense, que gracias a mis vacunas hoy el compromiso de mis pulmones es mucho menor”, advirtió en sus stories de Instagam.

“Es duro verme así (lo sé), pero este virus no es mentira. Así me tiene y todos los días luchando para que no avance”, añadió también.

“Espero que mis fotos creen conciencia y si esto es fuerte, imagínense que me entuben y no saber nada del mundo (estoy luchando para que no pase)”, sentenció.

“No es juego y me da orgullo que me vean tal y como estoy”, dijo, bromeando también en que está “-1000 veces más lejos de jotearme (sic) a Brad Pitt”.

“Digo estas palabras porque las fotos no son nada versus a las marcas que este virus deja en uno. Sigo descasando. Las quiero”, cerró.

Las hermana de Castillo aseguró que a pesar de que Carmen cumplió “con los días de cuarentena por ser contacto estrecho y tener PCR negativo”, el fin de semana comenzó a tener síntomas y dolores fuertes en su pecho, costillas y tos.

“Decidió ir a emergencias y se le hospitalizó con urgencia por baja saturación (menos de 90)”, explicó Camila Castillo.

Los pulmones de la comunicadora tenían “un compromiso bajo 30%” y estuvo con oxígeno constante. Según se ha visto en las últimas horas, a pesar que le cuesta respirar y hablar, se muestra de bien ánimo.

Recordemos que en mayo pasado, Carmen reveló que padece de esclerosis múltiple. “No diría que esto ha sido un infierno, sino un proceso muy duro hasta el día de hoy”, comentó a Las Últimas Noticias.