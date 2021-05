Un incómodo momento protagonizó Lil Nas X en su paso por “Saturday Night Live”, donde anoche fue su flamante invitado musical.

El artista interpretó allí dos de sus últimas canciones, siendo “Montero (Call Me By Your Name)” la que más problemas le trajo tras sufrir un desperfecto en su vestuario.

En la performance, los pantalones de cuero del rapero se desgarraron en el área superior del muslo izquierdo, justo en el clímax de la presentación.

En el videoclip del sencillo, el estadounidense interpreta un show de stripper que quiso replicar en el escenario del programa humorístico, transmitido en directo para todo el mundo.

Tras la intervención, el músico bromeó en redes sociales con el infortunio: “No mis pantalones se rasgaron en vivo en la televisión. Dios mío, NO”.

“Quería hacer mi rutina de pole con tantas ganas, esto es lo que consigo”, agregó. Revisa el show completo, aquí (ojo al minuto 2:20):