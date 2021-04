El pasado martes se llevó a cabo la formalización del carabinero que está acusado de haber disparado en el rostro a la actriz chilena María Paz Grandjean, generándole diversas lesiones.

Aquellos hechos se produjeron el octubre de 2019, los primeros del días del denominado Estallido Social, cuando la artista se encontraba dentro de una manifestación.

Durante la pasada jornada, el Séptimo Juzgado de Garantía determinó que el uniformado tendrá que cumplir arresto domiciliario parcial nocturno, arraigo nacional, prohibición de portar armas de fuego y municiones.

Uno de los situaciones que evidencia la jueza que lleva el caso es que el uso del arma anti disturbios habría sido “desproporcionado”, debido a que “no existía afectación a los funcionarios”.

Esta mañana, María Paz Grandjean se refirió a este hecho en conversación con el matinal Conttigo en la Mañana, en el cual sostuvo que espera que una situación de este tipo no se vuelva a repetir.

“No estaba en la cabeza la posibilidad, o en el imaginario, que un funcionario de Carabineros iba a apuntar y disparar a las cabezas de las personas, ya sean transeúntes cerca de las manifestaciones o a los manifestantes”, expuso la actriz.

Hay que recalcar que en la audiencia se determinó un plazo de investigación de 120 días, en el cual el carabinero deberá informar sus traslados y el lugar donde preste servicios, en un tramo de 15 días.

“El señor no me interesa su vida, no me interesa mucho en verdad, lo que me interesa es que no lo vuelva a repetir, es que se de cuenta de la vergüenza enorme que le hace a su grupo, su comunidad, su familia, con ese actuar completamente indecente”, concluyó Grandjean.