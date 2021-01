08 enero, 2021 | Publicado a las 13:01

"No fue fácil": Mariela Sotomayor dio detalles de su compleja cesárea y mostró a su bebé

La periodista Mariela Sotomayor dio a luz a su tercer hijo, noticia que anunció a través de un Live en su perfil de Instagram, donde mostró a su bebé.

La grabación la acompañó con el mensaje: “Les comparto mi milagro de la vida. Amigos, no fue fácil pero ¡lo logramos!”

La panelista de Me late aprovechó de agradecer “al impecable equipo médico”, que contó con un ginecólogo cirujano, un hemodinamista, una matrona, un anestesista y una técnico en enfermería.

Sus primeras horas

En sus primeras horas de nueva mamá, Mariela quiso comunicarse con sus seguidores para entregarles detalles de cómo fue su cesárea.

“Chiquillos, la cosa no era tan simple, era bastante más compleja mi cirugía de lo que incluso yo pensaba. Les cuento, lo que me pasó fue que como esta era mi tercera cesárea se me provocó un acretismo placentario”, dijo, detallando los riesgos que tenía.

Sotomayor agregó que “lo que yo no sabía, es que por las condiciones que yo tengo – la edad (38 años), tercera cesárea, etc.- las estadísticas de una cirugía como ésta no son positivas”.

“De hecho, conversando con el doctor hoy día, me decía ‘el 60 u 80% de las personas que se someten a este tipo de cirugía tan compleja, fallecen"”, añadió.

A su vez, reconoció que esta semana tuvo mucho miedo, por lo que lloró bastante: “Yo tengo dos niños más, entonces pensar en el hecho de que salir de tu casa y quizá no volver, es lo más heavy que hay”, expresó muy emocionada.

“Gracias a Dios todo salió muy bien. Tenía miedo de que mis propios nervios me traicionaran, porque a veces uno se pone tan nerviosa que, en vez de colaborar, uno no ayuda”, aseguró.

En ese contexto, en la clínica le preguntaron si quería escuchar música y ella aceptó: pidió boleros de Luis Miguel para relajarse.

Cabe destacar que en la grabación, la comunicadora contó que su hijo se llama Iker, porque quería un nombre que tuviera un significado importante.

“Una noche que no podía dormir lo encontré y significa ‘el portador de buenas noticias’“, detalló, agregando que se irá a casa entre domingo y lunes.

Acretismo placentario

En una pasada entrevista a La Cuarta, Mariela Sotomayor explicó que el acretismo placentario “tiene que ver con que la placenta se pega con el útero”.

Lo anterior, según dijo, “produce una postergación del alumbramiento” y genera que “la extracción manual de la placenta, a menos que se realice escrupulosamente, produce una hemorragia posparto masiva”.

La periodista dijo que “debido a eso, todos los síntomas del embarazo se agudizan un poco y hay un peligro de placenta previa”.

Por este motivo, tras dar a luz, “me tienen que hacer una histerectomía, que, básicamente, es que me van a sacar el útero”.

En tanto, según la Clínica Mayo, la placenta accreta “es una afección grave que ocurre durante el embarazo cuando la placenta se adhiere profundamente a las paredes uterinas. Por lo general, la placenta se desprende de la pared uterina luego del nacimiento del bebé. Con la placenta accreta, parte de la placenta o su totalidad permanece unida al útero. Esto puede causar una pérdida de sangre grave luego del parto”.