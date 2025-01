Febrero asoma como un buen mes para quienes tienen cuentas en plataformas de streaming, con estrenos, nuevas temporadas y películas de todo género para disfrutar en casa.

Aunque es por excelencia el más breve del año, los servicios de pago de series y películas parecen no saberlo. Y es que en esta nota revisarás que hay poco más de 100 shows que llegan a tu pantalla mediante Netflix, Disney+, MAX (HBO), Prime Video y Apple TV+.

Netflix es sin duda la plataforma que lidera este mercado, y bien queda demostrado en su parrilla de febrero, que viene repleta de contenidos para todos los gustos. En la lista de novedades y estrenos destaca la parte de 3 de la última temporada de Cobra Kai, que llega el 13 de febrero.

Bogotá. Tierra de últimas oportunidades: 3 de febrero (Película) Algo embarazada: 5 de febrero (Película) Celda 211: 5 de febrero (Serie) Envidiosa – temporada 2: 5 de febrero (Serie) A la caza de famosos con Bear Grylls: 5 de febrero (Serie) Sintonía – temporada 5: 5 de febrero (Serie) Dulces Magnolias – temporada 4: 6 de febrero (Serie) Los Crímenes de Are: 6 de febrero (Serie) Cassandra: 6 de febrero (Serie) Vinagre de manzana: 6 de febrero (Serie) Golden Kamuy 2. En busca de los prisioneros de Hokkaido: 6 de febrero (Serie) Entrevías: 7 de febrero (Serie) Los grandes rivales del críquet. La India vs Pakistán: 7 de febrero (Serie) Cómo sobrevivimos a la caída de los Black Hawk: 10 de febrero (Serie) Felipe Esparza Raging Fool: 11 de febrero (Especial) The Witcher. Sirenas de las profundidades: 11 de febrero (Película) Una muerte antes de una boda: 12 de febrero (Película) Luna de miel con mamá: 12 de febrero (Película) La Dolce Casa: 13 de febrero (Película) Bolsa de Valores – temporada 2: 13 de febrero (Serie) Cobra Kai – temporada 6, parte 3: 13 de febrero (Serie) Perritos y compañía: 13 de febrero (Serie) Casada, ¿pero a qué precio?: 14 de febrero (Serie) Valeria – temporada 4: 14 de febrero (Serie) Luces, cámara, ¡amor!: 14 de febrero (Serie) El amor es ciego – temporada 8: 14 de febrero (Serie) La chica más hermosa del mundo: 14 de febrero (Película) El caos está en el aire: 14 de febrero (Película) Umjolo. Sin cura alguna: 14 de febrero (Película) Dhoom Dhaam: 14 de febrero (Película) American Murder. Gabby Petito: 17 de febrero (Serie) La Casa de Muñecas de Gabby – temporada 11: 17 de febrero (Serie) Rosebud Baker the Mother Lode: 18 de febrero (Especial) La cancha de oro: 18 de febrero (Serie) Amor analógico: 18 de febrero (Serie) Jugando con fuego. Alemania: 18 de febrero (Serie) La historia de mi familia: 19 de febrero (Serie) Día cero: 20 de febrero (Serie) Screen Actors Guild Awards: 23 de febrero (Especial) El swing perfecto – temporada 3: 25 de febrero (Serie) Ciudad Tóxica: 27 de febrero (Serie) Una nueva jugada: 27 de febrero (Serie) Demon City: 27 de febrero (Película) Por el mal camino: 27 de febrero (Película) Bastion 36: 28 de febrero (Película) Gallitos: 28 de febrero (Serie) Aitana, Metamorfosis: 28 de febrero (Especial)

Una de las novedades interesantes de este mes es el estreno de las temporadas de Young Sheldon, que recordemos es un spin-off de The Big Bang Theory.

En febrero llega la tercera temporada de The White Lotus. Recordemos que cada temporada de la serie de comedia es una historia en sí misma, acompañando a personas ricas en sus vacaciones, que siempre resultan en un giro trágico. Esta vez, el viaje será en Tailandia.

Space Jam: 1 de febrero (película)

La Boda De Mi Mejor Amigo: 1 de febrero (serie)

Efectos secundarios: 3 de febrero (serie)

Reformas En Pareja – Temporada 5: 3 de febrero (serie)

La Caída De La Hermandad Aria De Texas: 6 de febrero (serie)

El Minuto Heroico: Yo También Dejé El Opus Dei: 7 de febrero (serie)

The Last Woodsmen: 8 de febrero (serie)

10 de febrero: 8 de febrero (película)

Tom y Jerry: 8 de febrero (película)

All American: 11 de febrero (serie)

Rita: 14 de febrero (película)

Wedding Crashers: 14 de febrero (película)

Next Goal Wins: 14 de febrero (película)

Mensaje En Una Botella: 14 de febrero (película)

Tenemos que hablar: 14 de febrero (película)

Las amistades peligrosas: 14 de febrero (película)

Una maternidad diferente: 14 de febrero (serie)

Casados Con El Mal – Temporada 2: 14 de febrero (serie)

Alien: El octavo pasajero: 16 de febrero (película)

Aliens: El regreso: 16 de febrero (película)

Infidelidades Letales: 16 de febrero (serie)

The White Lotus – Temporada 3: 17 de febrero (serie)

Control De Darreteras – Temporada 8: 23 de febrero (serie)

Coyotl: Bestia VS Narco: 27 de febrero (serie)

No Man’s Land – Temporada 2: 27 de febrero (serie)

Segunda Oportunidad Para Triunfar: 27 de febrero (serie)