Jane Kaczmarek, conocida por su papel de "Lois Wilkerson" en Malcolm in the Middle, reveló el desconocido presente de Erik Per Sullivan, actor que dio vida a "Dewey". La actriz confirmó que Sullivan se encuentra bien y ha optado por una carrera académica especializándose en literatura victoriana en una prestigiosa universidad.