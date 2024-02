En octubre del 2021, la cinta dirigida por Denis Villeneuve, Dune llegaba a las salas de cine nacionales de la mano del francés Timothée Chalamet en el papel protagónico. En su estreno, la película logró una aprobación del 83% de la crítica especializada en Rotten Tomatoes, dato que predijo el estrepitoso éxito que tendría.

Nada menos que seis premios Óscar se llevó la producción de sus diez nominaciones, entre ellas la de Mejor Fotografía y Efectos Visuales. Y es que la película es una obra de ciencia ficción digna de atestiguar en la pantalla grande.

Fue este desempeño, de hecho, el que le valió al director canadiense tener su tan preciada segunda parte. La productora detrás de la cinta condicionó esta entrega -que verá la luz dos años después de la primera- al éxito de la primera, lo que Villeneuve logró con amplia ventaja.

Aunque, en palabras del canadiense, la primera parte fue “más meditativa y contemplativa”, la entrega de este 2024 la definió como “mucho más ambiciosa”. Y lo es de tal manera que usó todo el presupuesto para grabarla por completo en formato IMAX, el mismo que usó Nolan en Oppenheimer, consigna Europa Press.

Los nuevos personajes de Dune 2

En esta ocasión, la producción mostrará cómo la decisión de Paul Atreides de unirse a la tribu de los Fremen, se convierte en un viaje espiritual y bélico para convertirse en mesías. Pero, tal como se vio en la primera cinta, el personaje de Timothée Chalamet tiene el don de ver el futuro, lo que le permite predecir la Guerra Santa en su nombre, que se extenderá por todo el universo y que busca evitar a toda costa.

Pero en esta nueva historia entran dos nuevos y trascendentales personajes: Irulan Corrino, interpretado por Florence Pugh, y Feyd-Rautha Harkonnen, personificado por Austin Butler. Tal como relató Villeneuve en una conferencia de prensa a la que asistió BioBioChile, la integración al elenco de los actores se dio después de invitarlos a tomar un café.

“Soy una cita económica, qué les puedo decir”, dijo entre risas. “Denis no sabe qué decirte cuando te invita un café, pero sí que sabe dirigir una película”, afirmó Josh Brolin, el actor detrás de Gurney Halleck en Dune 2.

El personaje de la británica (Florence Pugh), quien tiene un rol principal en la novela de Frank Herbert, recién aparecerá en la segunda entrega, donde se enfundará en la princesa del imperio, la cual es prometida en matrimonio a Paul con fines políticos.

Por su parte, Butler, se convertirá en uno de los enemigos de Paul. El sobrino de Barón Vladimir Harkonnen, debe continuar la misión de su tío, eliminar a todos los Atreides y recuperar el control sobre la “especia”, el recurso más poderoso del universo.

“Es la película que nací para hacer”

La cinta, una de las más prometedoras de Villeneuve, llegará a los cines con una gran base de fanáticos, pero también de éxito. Y es que el esfuerzo del cineasta canadiense no ha sido menor.

Por esto, él mismo afirmó en la conferencia que es casi su designio de vida: “Yo sabía que la primera película de ‘Dune’ sería una introducción, como un bocadillo, y que ‘Dune: Parte 2′ es el plato de fondo. Francamente, aunque me da miedo decirlo, creo que esta es la película que nací para hacer. He puesto todo de mí en esta película“.

“La quería más muscular, con más acción, porque en ella Paul se convierte en un hombre y sigue su destino y quizás crea caos o lo que sea lo correcto. Es una tragedia”, afirmó.

Pero es tanta la ambición de Denis por Dune que incluso ya planea una tercera -y final- entrega de la historia. “‘Dune Messiah’ debería ser la última película de ‘Dune‘ para mí”, dijo el cineasta a Time, esto en referencia a que siente que la historia de Paul no debería alargarse más allá.

Es más, el canadiense afirmó en diciembre que ya está trabajando en el guión de la cinta: “Se está escribiendo ahora mismo. El guión está casi terminado, pero no está acabado. Llevará un poco de tiempo… Existe el sueño de hacer una tercera película… tendría todo el sentido para mí”.

“El amor de Chani y Paul ahora es algo que deben merecer”

Con esta buena noticia, de que al menos el director de Dune 2 es material dispuesto para una nueva entrega, el desarrollo del romance de Chani (Zendaya) y Paul (Chalamet), podría tener una siguiente parte.

No obstante, la actriz de Euphoria ya adelantó en la conferencia de prensa que en esta segunda parte, la historia entre ambos personajes tendrá un giro más intenso y difícil, lejos del enamoramiento de la primera cinta.

“Creo que en esta película Denis ha permitido que Chani tenga convicciones más fuertes y eso para mí fue lo mejor como actriz porque hizo, por ejemplo, que la historia de amor sea más difícil, porque el amor de Chani y Paul ahora es algo que deben merecer, algo por lo que deben trabajar. Además, ella siempre tiene un diálogo interno que me gustó mucho interpretar”, dijo la artista.

¿Qué dice la crítica de Dune 2?

Por su lado, los expertos en cine y quienes han visto la cinta, ya tientan que será todo un éxito, nuevamente.

Steven Weintraub, de Collider, aseguró que la película es tan buena, que se hace corta: “Brillante banda sonora. Todo el reparto es excelente. Mi única queja es que me gustaría que fuera más larga. No es broma. La película dura 2 h y 40 min. y me habría encantado ver una hora más”, consigna Variety.

Varios críticos aseguraron que la estrella del film es Zendaya y que todos los cambios hechos a la historia, valen completamente la pena. Eric Eisenberg de CinemaBlend, dijo: “Es una experiencia mágica, y la fiel adaptación que los fans han estado esperando (aunque con algunos cambios inteligentes). Un fascinante examen del fanatismo y la política postcolonial envuelto en una impresionante superproducción”.

“La segunda parte de Dune me ha dejado alucinado. Me ha parecido aún más envolvente, táctil y emocional que la primera parte. La claridad, el peso y la escala de la acción son asombrosos. Para mí, el conjunto ocupa un lugar privilegiado junto a El Señor de los Anillos como versión definitiva de un texto fundamental”, declaró Jordan Farley, de Total Film, tras ver la cinta, apunta Deadline.

El estreno de Dune 2 en Chile está programado para el próximo 1 de marzo, cuando por fin se descubra el sorpresivo papel de Anya Taylor-Joy en la cinta, el cual quedó en evidencia recién el día de su premiere.