La cinta dirigida por S.J. Clarkson no ha sido recibida de la mejor manera por parte de la crítica especializada. Esta producción será sólo la primera de la triada de superhéroes arácnidos que llegarán a las salas de cine durante este año.

La crítica especializada ha sido dura y clara respecto a la nueva película de S. J. Clarkson, Madame Web. “No cumple con las expectativas de una película de superhéroes“, ha sido uno de los juicios.

Y es que la película se estrenó se estrenó hoy, y ya en su debut, abundan las malas respuestas. La prensa especializada asistió a una función previa (el 14 de febrero) para dar sus críticas sobre la cinta como protagonizada por Dakota Johnson, Sydney Sweeney, Celeste O’Connor e Isabela Merced.

La trama sigue a Cassandra (Dakota Johnson), una paramédica en Manhattan que descubre nuevas habilidades por accidente mientras enfrenta su pasado y mira hacia el futuro. La joven deberá establecer una conexión con tres mujeres destinadas a tener un futuro poderoso, enfrentándose, juntas, a un presente mortal.

Crítica barre con Madame Web

La película ofrece una perspectiva única al centrarse en la historia de origen de Madame Web. Según el productor Lorenzo di Bonaventura, aunque el personaje no es muy destacado en los cómics, la historia brinda un enfoque fresco, explorando su pasado antes de convertirse en una figura conocida. Sin embargo, ¿qué dice la crítica?

The Hollywood Reporter: “No cumple ni con las expectativas más bajas (…). La película, dirigida por S. J. Clarkson y protagonizada por Dakota Johnson, tiene tanta energía como un empleado sometido a un rompehielos durante un retiro corporativo. Es un esfuerzo forzado y sin aire impulsado por un guion mecánico”.

Variety: “Incluso con una actriz tan inteligente como Dakota Johnson, Madame Web nunca iba a alcanzar el concepto relativamente alto de Disney. El guion es confuso, la acción obsoleta y los efectos visuales baratos”.

ComicBook: “El carisma de sus heroínas principales y la especificidad de su premisa evitan que sea demasiado aburrido, demasiado tonto o demasiado irredimible como para ignorarlo. Para bien o para mal, Madame Web ilustra que el Universo Spider-Man de Sony tiene potencial cuando no intenta ser un universo cinematográfico moderno, sino un trampolín para historias de género específicas”.

Collider: “Madame Web no tiene ninguna de las risas o emociones que el público en general busca en las películas de superhéroes. Al igual que Morbius de hace dos años, es una pálida imitación de las películas de cómics del pasado”.

IGN: “Madame Web intenta conectar muchas tramas y personas para obtener un resultado confuso, pero en última instancia, insulso. Intenta equilibrar el tono cómico de una película de superhéroes moderna con lo que podría ser un thriller psicológico más interesante si invirtiera más tiempo en desarrollar a su héroe y villano, en lugar de extenderse tratando de conectar todas estas nuevas versiones de personajes”.

IndieWire: “Una película inofensiva, casi entrañablemente aburrida, que tiene la desgracia de llegar en un momento en que el género de superhéroes casi ha regresado a los niveles de popularidad anteriores al MCU, este desastre tipo Daredevil es hilarantemente retrógrado para una historia sobre alguien que descubre que puede ver unos segundos en el futuro. Pero al menos Daredevil fue ridícula a propósito”.

SlashFilm: “Madame Web es una película muy, muy confusa. Atribuida a cuatro guionistas y tres escritores de historia, esto es un revoltijo enorme y torpe, repleto de una edición y un ritmo extraños que lo hacen sentir como el resultado de muchos retoques experimentales”.

Mashable: “La buena noticia es que Madame Web no es el peor spin-off de Spider-Man (Ese sería Morbius). Ni siquiera es la peor película de acción que he visto este mes (Esa sería Argylle) Y está lejos de ser la peor película de superhéroes del año pasado (Flash apestaba). Sin embargo, Madame Web todavía está lejos de ser buena”.

CBR: “Aunque al principio se enreda un poco, Madame Web teje una narrativa fuerte y cohesiva, que celebra el liderazgo femenino, el rechazo del fatalismo pesimista y el empoderamiento que conlleva aceptar la responsabilidad. El resultado es una aventura cinematográfica afirmativa y terrenal, y un excelente regreso a la forma para un género que desde entonces ha tejido múltiples hilos”.

Next Best Picture: “Madame Web no deja de sorprender a los espectadores con lo pésima que puede llegar a ser (…) La dirección de S. J. Clarkson es deficiente, lo que probablemente dejará al público desconcertado por lo que parece una regresión para la realización de películas de superhéroes. Intenta implementar un estilo de edición que parece frenético y crees que ayudaría a darle a la película la energía que tanto necesita para mantener el compromiso”.