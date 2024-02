Hace algunos días la actriz y comediante estadounidense Amy Schumer estuvo en el programa de Jimmy Fallon, The Tonight Show, esto en medio de la promoción de su nueva serie “Life & Beth” la que protagoniza junto a Michael Cera.

De la entrevista se viralizó un registro donde se ve a la norteamericana haciendo sus típicos monólogos de humor junto a bailarines de apoyo, lo que reveló era su sueño. Sin embargo, la atención no se puso en este cómico momento, sino que en la apariencia de su rostro.

Por años Schumer ha sido criticada por su peso, ya que no cumple con los estereotipos hegemónicos, y aunque usualmente no suele prestar atención a ello más que para realizar chistes en sus shows de Stand Up, la burlas en esta ocasión fueron tan agresivas que la actriz decidió hablar al respecto.

“Amy Schumer tiene la cara opuesta a Ozempic”, dice uno de los tantos comentarios que le dejaron en Twitter (X) en referencia al medicamento para diabéticos que usan algunas estrellas -de manera incorrecta- para bajar de peso.

Tras ello, la actriz dijo: “¡Muchas gracias por la opinión de todos sobre mi cara! He disfrutado de la retroalimentación y la deliberación sobre mi apariencia, como todas las mujeres lo hacen durante casi 20 años”, lanzó con ironía.

Junto al póster de la serie, Schumer agregó: “Y tienes razón, es más hinchado de lo normal en este momento. Tengo endometriosis, una enfermedad autoinmune sobre la que toda mujer debería leer”, afirmó. Cabe mencionar que de acuerdo a la Biblioteca nacional de medicina de EE.UU, la enfermedad no tiene una causa u origen conocido, por lo que, pese a que el sistema inmune puede tener un rol en la afección, esta no es autoinmune.

Luego de aclarar que actualmente “hay algunas cosas médicas y hormonales pasando en mi mundo en este momento”, la estadounidense aseguró estar “bien”. No obstante, dijo que “creo que una mujer no necesita ninguna excusa por su aspecto físico y no debe ninguna explicación”.

En 2021, Amy Schumer reveló en sus redes sociales que le habían extraído el útero y el apéndice, puesto que las células de sangre producidas por la enfermedad llegaron hasta esa estructura.