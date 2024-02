La tarde de este jueves se llevó a cabo la alfombra roja de la premiere de Dune: Parte 2, la adaptación de la célebre novela épica de ficción escrita por Frank Herbert en 1965, protagonizada por Zendaya y Timothée Chalamet.

En el evento, el elenco de la película pasaría por la alfombra antes de la primera función a nivel mundial. Pero Zendaya definitivamente opacó a sus compañeros y así lo demostraron las redes, que estallaron tras ver su outfit al más puro estilo futurista.

Resulta que la ex chica Disney, vistió un traje de la colección Mugler Fall 1995, del diseñador francés, Thierry Mugler, que ha vestido a otras celebridades de talla mundial como Beyonce y Lady Gaga.

El traje completo parece una armadura plateada con zonas descubiertas que hacen ver a la actriz como una especie de robot humanoide del futuro.

El look generó una ola de reacciones, Zendaya se llenó de halagos e incluso algunos jóvenes la catalogaron como “el ícono más grande” de la moda de esta generación.

Recordemos que Dune: Parte 2 se estrena el próximo 1 de marzo y al elenco se sumaron otras grandes personalidades de Hollywood como Austin Butler y Florence Pugh, quienes también pasaron por la alfombra.

Esta no es la primera vez que la actriz es halagada por su estilo, en otras ocasiones también ha sido aplaudida por vestir a la moda, como en las Met Gala o entregas de premios.

them playing beyoncé as soon as zendaya arrives is so real pic.twitter.com/ZVc2MVnaBR

— mads (@cherrydayas) February 15, 2024