La artista estadounidense Taylor Swift constantemente se ve envuelta en rumores que se viralizan por redes sociales, y varios de ellos son creados por sus propios fans.

La cantautora es conocida por dejar pistas (easter eggs) a sus seguidores cuando se trata de anunciar nueva música o dar indicios sobre su vida personal, por ejemplo. Algunas de estas claves están ocultas en sus canciones, en su vestuario o incluso en su comportamiento.

No obstante, a veces los swifties lo llevan demasiado lejos y resultan decepcionados cuando no se cumplen las predicciones, como cuando la cantante no lanzó unos discos que jamás había anunciado.

Un nuevo rumor de este tipo ha sido desmentido por un director de cine, quien se vio obligado a salir a aclarar la situación luego de que los fans insistieran con la teoría durante varios meses.

Se trata de Matthew Vaughn, director de la nueva película Argylle: agente secreto, también conocido por Kingsman: el servicio secreto, Kick-Ass: un superhéroe sin superpoderes y Stardust: El misterio de la estrella.

Con un estreno fijado para el jueves 1 de febrero en Chile, Argylle: agente secreto cuenta con un elenco lleno de estrellas, encabezado por Henry Cavill, Dua Lipa, Sam Rockwell, Bryce Dallas Howard, Samuel L. Jackson, Catherine O’Hara, John Cena, Bryan Cranston y más.

La cinta está basada en un libro homónimo escrito por Elly Conway, que acaba de ser publicado el 9 de enero en Estados Unidos.

Esta es la novela debut de la escritora, quien hasta ahora ha mantenido su identidad bajo secreto, sin revelar su rostro ni muchos datos sobre su vida.

Aquí es donde entra la teoría: muchos fans pensaban que Elly Conway podría ser un seudónimo y que Taylor Swift podría ser la autora real del libro.

En la historia, Bryce Dallas Howard (Jurassic World) es Elly Conway, la solitaria autora de una serie de novelas de espionaje bestseller. Pero cuando las tramas de los libros ficticios de Elly, que se centran en el agente secreto Argylle, comienzan a reflejar las acciones encubiertas de una organización de espías de la vida real, las noches tranquilas en casa se convierten en cosa del pasado.

Por medio de TikTok e Instagram, swifties viralizaron presuntas pistas que podrían revelar que la autora misterio era la famosa cantante. Sin embargo, la mayoría de las claves podían interpretarse como una simple coincidencia.

Por ejemplo, el título de la película, Argylle, es el nombre del personaje que interpreta Henry Cavill, y viene de argyle, que es la palabra en inglés para referirse a los patrones con rombos, esos típicos de sweaters y calcetines.

Dicho diseño tradicional de rombos forma parte del arte y estética principal del filme. Esto podría vincularse a Swift porque es conocida por ser mega fan de los patrones con rombos en la ropa, e incluso esos diseños fueron muy destacados en el disco Midnights.

Otra pista era el gato Alfie, que es mascota de la protagonista: es de la raza fold escocés, misma raza de Olivia Benson y Meredith Grey, las gatas de Taylor.

Igualmente, en la película aparece un personaje ficticio inspirado en la autora Elly Conway, que lleva ese mismo nombre y es interpretada por Bryce Dallas Howard. Esta actriz es pelirroja, lo que coincide con la escritora ficticia que protagoniza el video musical y cortometraje All Too Well, dirigido por Swift.

Incluso se han fijado que el libro propiamente tal, en su edición impresa en inglés, comienza en la página 13 (excluyendo el prólogo), que es el número favorito de la cantautora.

Estos son solo algunos ejemplos, pero en redes sociales circulan aún más ‘pistas’ cada vez más rebuscadas. Y el hecho de que se sepa tan poca información sobre la escritora también sirvió para ‘echarle leña al fuego’.

A raíz de todo esto, la misma autora Elly Conway negó ser Taylor Swift, en una declaración en noviembre pasado.

“Hoy me encuentro diciendo la cosa más rara, pero aquí voy. ¡No soy Taylor Swift! Ambas amamos a los gatos y adoro su música. Estoy segura de que, cuando ella escriba un libro, usará su nombre y será tan brillante como todo lo que hace”, indicó en ese entonces.

Pese a este claro mensaje, muchos swifties continuaron convencidos de que la teoría podía ser real.

— Elly Conway (@ellyconway) November 4, 2023