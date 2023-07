Yo nunca (Never Have I Ever) llegó a su fin el pasado 8 de junio, tras 4 temporadas y 40 episodios, coronándose como una de las series de televisión más exitosas de los últimos años en Netflix.

Creada por Mindy Kaling y Lang Fisher, lanzó al estrellato a sus jóvenes protagonistas, liderados por Maitreyi Ramakrishnan, Darren Barnet y Jaren Lewison, con una trama enfocada en mostrar, por medio del humor y de forma realista, la vida diaria de los adolescentes estadounidenses.

Se trata de una comedia romántica que relata la vida en el colegio (secundaria) de Devi Vishwakumar (Maitreyi Ramakrishnan), una quinceañera estadounidense de origen indio cuya meta es volverse popular en su escuela, luego de vivir un año traumático.

Tras el emotivo final, emitido en junio, BioBioChile entrevistó en exclusiva a Maitreyi Ramakrishnan, la protagonista, y a sus dos principales intereses amorosos, Darren Barnet, quien interpretó a Paxton Hall-Yoshida, el chico más popular de la escuela; y Jaren Lewison, quien empezó siendo su enemigo.

¿Cómo se sientes luego del fin de la producción? Esto nos contaron.

Traspasando fronteras con Devi y “Yo nunca”

Si bien la serie estaba dirigida al público norteamericano, la historia de Devi alcanzó fama global y hubo jóvenes en todo el mundo que se vieron representados, de una forma u otra, en su historia y desarrollo personal a través de los años.

¿Cómo ven los actores este cariño que les llega de los fans a nivel global? “Es un honor y solo espero que estemos haciendo un buen trabajo. Obviamente, creo que todos llegamos a esta serie sin darnos cuenta del impacto que tendría, sin darnos cuenta de que siquiera sería popular; esperábamos que lo fuera”, dijo Darren.

Maitreyi expresó que “para mí, es increíble pensar que en rincones del planeta donde nunca hemos pisado siquiera, la gente ha visto nuestros rostros y obtuvo felicidad de algo que nosotros creamos (…) Es muy genial pensar que hay fans alrededor de todo el mundo, lo que es un gran honor, como dijiste (A Darren). Totalmente, un gran privilegio y honor”.

“Es un sueño hecho realidad para nosotros, como han dicho todos. Pero incluso estar aquí en Brasil en este momento, conocer a todos los fans y poder hablar con ellos, ver su pasión, hablar contigo y escuchar sobre los fans en Chile, es muy especial para nosotros. No le quitamos el peso a lo increíble que es eso y el gran sueño que es el poder llegar a tantas vidas”, afirmó Jaren.

Satisfechos con el final para Devi: “Todos queríamos que fuese feliz”

El final de la serie trae tristeza y nostalgia para los fans, pero a la vez se trata de una conclusión (¿por ahora?) para Devi y todos los personajes, la cual dejó satisfechos al trío de actores.

Darren Barnet expresó al respecto que “creo que nunca hubo ninguna forma en que se podía satisfacer a todo el mundo con un final (…) Al final del día, tras conocer a Devi y encariñarme con ella como personaje, creo que yo personalmente, y probablemente todos podemos decir esto, todos queríamos que fuese feliz simplemente siendo Devi.”

Maitreyi Ramakrishnan estuvo de acuerdo: “Definitivamente, estoy feliz. Siento que, sin importar de parte de quién estabas, quién era tu personaje favorito y todo eso, Devi es la raíz de todas las relaciones y tiene una gran victoria. Eso es lo que importa para mí”.

Jaren Lewison acotó que “todos los personajes en la serie tienen una conclusión muy satisfactoria y una linda cinta sellándola, y los envías con mucho amor al siguiente capítulo de sus vidas, que están listo para empezar. Creo que eso es muy especial y pienso que el guion, en toda la serie y especialmente en ese último episodio, fue muy brillante, muy especial“.

Sus episodios favoritos de la cuarta y última temporada de “Yo nunca”

También le pedimos a los actores que eligieran su episodio favorito de esta cuarta y última temporada, sin entregar spoilers.

Darren eligió el episodio 7 “únicamente porque pude trabajar con Jack Seavor McDonald y es una leyenda”, a lo que Maitreyi apuntó que “honestamente, mi primer pensamiento fue el mismo episodio del que está hablando Darren. Amo ese episodio, amo todas sus escenas juntos. Fue muy bueno.”

No obstante, la actriz añadió: “Pero diré que el final, de seguro. Es tan bueno que ni siquiera tiene competencia”. Y Jaren también escogió el último como su preferido.

Todos los episodios de Yo nunca ya están disponibles en Netflix a nivel global.